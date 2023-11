Margaret w dogrywce szwedzkich preselekcji Eurowizji. W sobotni wieczór w Göteborgu polska artystka wystąpiła podczas drugiego półfinału Melodifestivalen, czyli konkursu szwedzkich preselekcji do Eurowizji 2018. Gwiazda zaśpiewała utwór "In My Cabana", którym porwała Szwedów! Piosenka znalazła się wśród czterech najlepszych piosenek półfinału, co zagwarantowało Margaret miejsce w dogrywce.

Margaret w dogrywce szwedzkiej Eurowizji! Przejdzie dalej?

Niedługo po ogłoszeniu wyników szwedzkich preselekcji Eurowizji, na oficjalnym profilu Margaret, pojawiło się zakulisowe nagranie. Widzimy na nim eksplozję radości polskiej artystki oraz jej zespołu z powodu awansu do dogrywki. Margaret dołączyła do filmiku również podziękowania dla fanów.

- Dziękuję bardzo - napisała gwiazda po szwedzku. Kocham Was - dodała.

Pod wpisem Margaret pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami polskich i szwedzkich fanów, którym bardzo spodobał się występ gwiazdy

- Gratulacje! Wspaniały występ - My Polonia szwedzka glosujemy na Ciebie! Super występ! - Super było Małgosiu ❤ Gratulacje! Piosenka IN MY CABANA jest super - piszą wielbiciele.

Margaret wystąpi w koncercie drugiej szansy w Kristianstad, który odbędzie się 3 marca. Wtedy dowiemy się, czy Polka ma szansę na awans do finału. Trzymamy kciuki!

Artystka nie kryła wielkiego szczęścia po ogłoszeniu wyników. Zobacz, jak się cieszyła!

Margaret zachwyciła Szwedów! Brawo!

(screeny dzięki uprzejmości Roberta Bulczaka i Dziennika Eurowizyjnego)