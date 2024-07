1 z 8

Para prezydencka wsparła Szlachetną Paczkę

Agata Duda zawsze zachwyca stylizacjami. Nie inaczej było na uroczystości, podczas której prezydent Andrzej Duda i jego żona wsparli akcję "Szlachetna Paczka". Para prezydencka na specjalnej uroczystości przekazała prezenty świąteczne dla wybranej przez siebie rodziny. Na spotkaniu w pałacu prezydenckim prezydent Duda i jego małżonka byli w świetnych humorach! Nic nie wskazywało na to, by przejęli się aferą, która wybuchła po gali z okazji 25-lecia "Super Expressu", kiedy to Doda pochwaliła się zgrabną pupą, wręczając tort prezydentowi.

Agata Duda tego dnia postawiła na klasyczny kostium w kolorze pudrowego różu. Dobrała do niego top oraz szpilki w modnych szarościach. Jak wyglądała? Zobacz fotogalerię!

