Surowe oko Joanny Horodyńskiej wypatrzy każdą, nawet najmniejszą modową wpadkę. Stylistka regularnie bierze pod lupę stylizację rodzimych gwiazd, a te z pokorą przyjmują jej krytykę. Ostatnio jednak to sama Joanna wystawiła się na ocenę internautów, gdy pokazała się bez grama makijażu, demaskując niedoskonałości swojej cery. Przypomnijmy: Tak Horodyńska wygląda bez makijażu. Pokazała jak zmienia cerę w perfekcyjną

W najnowszym numerze "Party" Joanna w towarzystwie Ady Fijał ponownie raczy nas modowymi osądami. Tym razem panie wzięły na tapetę małe ikony mody czyli pociechy polskich gwiazd. Wśród nich znalazł się Allan, syn Edyty Górniak. Horodyńska jest zachwycona stylem chłopca i obwołuje go najlepiej ubranym dzieckiem w show-biznesie. Docenia go przede wszystkim za dbałość o detale i brak skłonności do kiczu, do którego często słabość mają dorośli.

Allan to zdecydowanie najlepiej ubrany chłopak. Prócz idealnej stylizacji ma jeszcze to "coś" i potrafi ubrania nosić, a nie tylko w nich chodzić. Dżinsy a la spodnie dresowe, do tego biały t-shirt bez zbędnych nadruków, dzięki którym dorośli myślą, że są cool. Całości dopełnia marynarka w odcieniu delikatnego błękitu, co przy ciemnej karnacji dodaje mu uroku zawadiaki. Supermodne sportowe buty, o które rozbijają się tłumy pod sklepem - zachwyca się Joanna.

Swoje trzy grosze dokłada również Fijał, która wróży Allanowi ogromne wręcz powodzenie u płci przeciwnej.



Allan balansuje z powodzeniem między stylem hipstera a młodocianego amanta. Z wrodzoną naturalnością nosi się jak gwiazda. Szarmancki look i filmowe spojrzenie to coś, czego można uczyć się przez całe życie albo dostać w prezencie na starcie. Biorąc pod uwagę oryginalną urodę i wrodzony wdzięk, Allan wkrótce zmierzy się z inwazją wielbicielek!

Mamy przeczucie, że Allan jeszcze sporo namiesza i to nie tylko w sercach kobiet, ale i w show-biznesie.

