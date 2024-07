Podczas konferencji serialu "Przyjaciółki" Małgorzata Socha prezentowało się bardzo stylowo i szczuplej niż dotychczas. Spekulowało się, że aktorka postanowiła zrzucić parę kilo. Efekt? Brak siły, który dał się Sosze we znaki kiedy rozmawiała z dziennikarzami. W pewnym momencie zrobiło jej się słabo i poprosiła o szklankę wody.

- W małym pomieszczeniu było duszno, a przyjechałam na konferencję prosto z planu serialu, bez chwili wytchnienia. Dlatego zrobiło mi się słabo - tłumaczy aktorka.

Socha zapewnia, że nie jest na żadnej diecie a zeszczuplała jedynie dzięki intensywnemu trybowi życia.

- Nie mam czasu na ćwiczenia, szczuplejsza figura to na pewno efekt długich godzin pracy, a nie żadnej diety.

Co racja to racja. Na brak pracy Małgorzata nie może narzekać. Do południa ma plan zdjęciowy "Przyjaciółek", wieczorami spektakle: "Rita" i "Zagraj to jeszcze raz, Sam". Od września dojdzie jeszcze rola w serialu "Na Wspólnej". A prywatnie kończy meblować mieszkanie do którego wprowadzi się z mężem na Boże Narodzenie.

Na szczęście Socha ma w kontrakcie zapisane, że nie pracuje w niedziele, a wkrótce planuje wakacje w ukochanej Azji. Może tam uda jej się nabrać sił i trochę... ciała? :-)

