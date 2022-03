Kim jest "ukochane dziecko" Putina? Nowe spekulacje mediów na temat bliskich dyktatora

Joanna Krupa pochwaliła się zdjęciem zrobionym w samolocie i wszystko wskazuje na to, że gwiazda wybiera się do Polski na nagrania do nowej edycji "Top Model". Prowadząca hitowego programu TVN poruszyła temat nowej rzeczywistości, która nastała po wybuchu pandemii koronawirusa. Modelka podzieliła się kilkoma spostrzeżeniami. Co mówi o osobach, które nie traktują Covid-19 poważnie? Joanna Krupa krytycznie o zachowaniu ludzi w obliczu pandemii! Joanna Krupa opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie zrobione w samolocie i poruszyła temat koronawirusa i nowej rzeczywistości. Modelka ostro ocenia też normy obecne w USA i jest zszokowana, że liczba zakażonych w Stanach znów rośnie: Nowa norma. Smuci mnie, gdy widzę, że sprawy w USA rosną. Ludzie nie traktują tego covid19 poważnie, co wpływa na życie innych, którzy przestrzegają zasad odległości społecznego i noszą maski. To wstyd, że USA nie może powstrzymać tej sytuacji, kiedy większość krajów europejskich ponownie otwiera i ma to nieco pod kontrolą. - napisał Joanna Krupa na Facebooku. Gwiazda bardzo krytycznie oceniła zachowanie ludzi, którzy nie przestrzegają nowych zasad, mających na celu zmniejszenie ilości zachorowań na koronawirusa. Niewiele potrzeba, aby przestrzegać zasad i szanować innych. Ludzie muszą przestać być samolubni i może to będzie pod kontrolą wcześniej niż później. Również nasi przywódcy muszą lepiej wykonać zadanie polegające na naliczaniu dużej grzywny na ludzi, którzy nie przestrzegają zasad, aby firmy mogły ponownie otworzyć, a ludzie mogą zacząć pracować i zapewnić swoje rodziny. Prowadząca "Top Model" mówi wprost, że obecnie to dyscyplina wśród ludzi może sprawić, że szybciej uda się kontrolować pandemię. Pod wpisem...