Włamali się do willi córki Putina i pokazali, jak wygląda po ataku Rosji na Ukrainę

Znajdująca się we Francji luksusowa willa córki Putina została przejęta przez aktywistów. W mediach pojawiło się nagranie, które pokazuje, co zrobili z luksusową rezydencją.

Atakując Ukrainę, Władimir Putin ściągnął na Rosję szereg sankcji gospodarczych oraz ostracyzm, wymierzony przede wszystkim w oligarchów. Konsekwencje wejścia na ścieżkę wojenną na co dzień odczuwają również - a może przede wszystkim - zwykli obywatele Federacji Rosyjskiej. Niedawno młodzi mieszkańcy kraju rządzonego przez byłego agenta KGB stracili dostęp do Instagrama oraz Netfliksa. Pod lokalami McDonald's ustawiały się kilometrowe kolejki klientów, którzy po raz ostatni chcieli zjeść Big Maca z frytkami i Coca Colą, zanim międzynarodowy gigant zawiesił działalność na rosyjskim rynku. Przed Rosjanami zamknięte zostały też drzwi do popularnych sklepów z odzieżą - zarówno tych należących do typowych sieciówek jak H&M, Zara czy Adidas, jak i luksusowych butików Louis Vuitton oraz Chanel. Cały czas trwają starania, by również sam Putin jak najbardziej odczuł sprzeciw Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych, dlatego różnego rodzaju sankcje oraz inne działania podejmowane są również przeciwko jego najbliższym. Niedawno aktywiści zajęli luksusową willę jego córki, Kateriny Tichonowej. Do sieci trafił filmik, który pokazuje, jak teraz wygląda jej rezydencja. Pojawiły się na niej barwy Ukrainy!

Flaga Ukrainy w willi córki Putina. Aktywiści przejęli rezydencję i wymienili zamki

Córka Władimira Putina, Katerina Tichonowa do połowy marca 2022 roku mogła cieszyć się swoją imponującą willą, która znajduje się we francuskiej miejscowości Biarritz. Po tym, jak Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę, grupa aktywistów, która sprzeciwia się wojnie, postanowiła wykorzystać położoną tuż przy Zatoce Biskajskiej luksusową rezydencję w szczytnym celu. Działacze oczywiście nie zapytali o zgodę córki byłego agenta KGB. Pierre Afner wraz z pomocnikami włamał się do posiadłości i wymienił zamki.

Willa córki Putina ma aż osiem sypialni oraz trzy łazienki, które będą mogły posłużyć uciekającym przed wojną uchodźcom z Ukrainy. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak aktywista stoi na terenie posiadłości rosyjskiej bogaczki z ukraińską flagą. Ostatecznie jednak francuska policja nie wyraziła zgody na tego typu działania i wyprowadziła Pierr'a Afnera z rezydencji. Wcześniej jednak wyniesione miały zostać tajne dokumenty, dotyczące miliardera Kiryła Szamałowa.

Obecnie choć willa stoi pusta, to nadal widać na niej "ozdoby", które pozostawili aktywiści. Na murach rezydencji oraz bramie jest pełno namalowanych flag Ukrainy. Jak twierdzi "Global Happenings", 35-letnia Katerina Tichonowa jest dyrektorem Rosyjskiej Narodowej Fundacji Rozwoju Intelektualnego oraz startupu Innopraktika, którego wartość szacuje się na 1,7 miliarda dolarów.

Także najstarsza córka Putina ma problemy przez wojnę na Ukrainie. Maria Woroncowa nie tylko przechodzi trudny okres w życiu prywatnym, ale może także stracić biznes przez działania ojca.