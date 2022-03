Natalia Oreiro ledwie cztery miesiące temu została Rosjanką. Teraz publikuje wymowny wpis

Dzieki uwielbianej przez widzów Natalii Oreiro " argentyńska produkcja Zbuntowany anioł" stała się przed dwoma dekadami hitem w wielu krajach świata, w tym również w Polsce. I do dziś wywołuje naprawdę duże emocje. Grana przez Oreiro piękna Milagros szybko podbiła serca widzów. I choć lata lecą, aktorka nadal wygląda rewelacyjnie. Najnowsze, odważne urodzinowe zdjęcia gwiazdy na Instagramie udowadniają, że wiek to sprawa względna. Zobaczcie, jak wygląda w swoje 44. urodziny! Zobacz także : „Zbuntowany anioł”. Pamiętacie Iva? Dziś jest surferem, jeździ na Harleyu i jest diabelsko przystojny! Nowe zdjęcia Natalii Oreiro ze "Zbuntowanego anioła" Natalia Oreiro od sukcesu roli Milagros odwiedziła Polskę kilka razy. Ostatni raz mieliśmy okazję oglądać ją niedługo przed pandemią - piękna urugwajska gwiazda była gościem Sylwestra Marzeń z Dwójką 2020. Wyglądała świetnie, część komentujących zwróciła jednak uwagę, że śpiewała z playbacku. Tak czy inaczej jej działalność na scenie również ma rzeszę oddanych fanów. Jak podaje wikipedia, jako wokalistka Oreiro sprzedała już 11 mln płyt. Ale nie ma się co dziwić - podbiła ogromny rynek rosyjski, gdzie często występuje, a to że jest dla niej szczególnie ważny widać m.in. po jej profilu instagramowym, który prowadzi po hiszpańsku i rosyjsku. 44. urodziny Natalii Oreiro, pokazała zdjęca topless Oreiro skończyła w ostatnią środę (19 maja) 44 lata . Z tej okazji zamieściła na swoim profilu piękne zdjęcia. Gorące, bo gwiazda na części z nich występuje... topless! Pod postem wpisała życzenia: Wszystkiego najlepszego dla mnieeeeee - napisała po hiszpańsku i rosyjsku. ...