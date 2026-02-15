W tegorocznych preselekcjach do Eurowizji uczestniczy osiem osób: Alicja Szemplińska z utworem "Pray", Anastazja Maciąg („Wild Child”), Basia Giewont („Zimna woda”), Jeremi Sikorski („Cienie przeszłości”), Karolina Szczurowska („Nie bój się”), Ola Antoniak („Don’t You Try”), Piotr Pręgowski („Parawany tango”) i Stasiek Kukulski („This Too Shall Pass”). Oficjalne ogłoszenie składu finałowej ósemki miało miejsce 14 stycznia. Zainteresowanie konkursem nie słabnie, a każdy z kandydatów walczy o uznanie zarówno widzów, jak i ekspertów. Teraz swoje wyróżnienie dla jednego z nich przekazała sama Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska wskazuje faworytkę na Eurowizję 2026

Na TikToku pojawiło się nagranie, które wywołało ogromne poruszenie wśród fanów Eurowizji. Justyna Steczkowska, zeszłoroczna reprezentantka Polski w konkursie, publicznie wyznała, komu kibicuje podczas tegorocznych preselekcji. Wokalistka nie zostawiła wątpliwości, stwierdzając, że to Alicja Szemplińska powinna reprezentować nasz kraj na międzynarodowej arenie. Steczkowska, podkreślając wyjątkowość głosu Szemplińskiej i siłę jej piosenki "Pray", wyraziła nie tylko duże wsparcie, ale i zachwyt nad młodą artystką.

Przesłuchałam twoją piosenkę i jestem pod ogromnym wrażeniem. Masz wspaniały głos, piosenka jest o czymś, ma wielką siłę i myślę, że reprezentowałabyś nasz kraj naprawdę godnie. Życzę ci z całego serca powodzenia. Trzymam kciuki, jesteś fantastyczną wokalistką. Niech ci się wiedzie. powiedziała Justyna Steczkowska

Bukmacherzy już mają swojego lidera wśród kandydatów

Reprezentanta Polski na Eurowizję 2026 poznamy już na początku marca. Duże emocje wśród fanów konkursu budzi też forma tegorocznych polskich preselekcji. W całym tym zamieszaniu bukmacherzy już teraz typują Alicję Szemplińską jako główną kandydatkę do zwycięstwa, co pokrywa się z opinią Justyny Steczkowskiej.

Warto zaznaczyć, że o nie pierwszy raz, gdy Szemplińska walczy o eurowizyjną scenę. W 2020 roku została wybrana reprezentantką Polski z utworem "Empires", jednak konkurs został odwołany z powodu pandemii. Rok później, mimo możliwości ponownego wystawienia tej samej kandydatki z nową piosenką, TVP postawiła na Rafała Brzozowskiego. W 2023 roku Szemplińska ponownie próbowała swoich sił, tym razem z utworem "New Home", zajmując piąte miejsce. Dla wielu fanów to właśnie ona powinna teraz stanąć na eurowizyjnej scenie w barwach Polski.

