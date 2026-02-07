Stasiek Kukulski, 18-letni wokalista, został jednym z ośmiu finalistów krajowych preselekcji do Eurowizji 2024. Młody artysta powalczy o reprezentowanie Polski podczas konkursu, który w tym roku odbędzie się w Wiedniu. Kukulski wystąpi z autorskim utworem zatytułowanym „This Too Shall Pass”.

Choć ma dopiero 18 lat, Kukulski ma już na swoim koncie znaczące sukcesy. W 2023 roku zdobył nagrodę publiczności podczas koncertu „Debiuty” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wcześniej, w 2017 roku, próbował swoich sił w preselekcjach do Eurowizji Junior. Dwukrotnie starał się również o udział w „dorosłej” wersji konkursu przed obecnym zgłoszeniem.

Michał Szpak pogratulował Staśkowi Kukulskiemu po Opolu

W rozmowie z RMF FM, która będzie miała premierę w ramach podcastu „Studio 96.0” na kanale RMF Show na YouTube, Kukulski opowiedział o swoich muzycznych inspiracjach. Jednym z jego idoli jest Michał Szpak - reprezentant Polski na Eurowizji 2016, który z utworem „Color of Your Life” zajął ósme miejsce, co stanowi trzeci najlepszy wynik w historii polskich występów.

Kukulski ujawnił, że kiedyś zrobił sobie zdjęcie ze Szpakiem i wyznał mu, że jest jego fanem. Po sukcesie na opolskich „Debiutach” Michał Szpak miał się z nim skontaktować, by pogratulować występu. To wydarzenie było dla młodego wokalisty wyjątkowe i emocjonujące.

Po Opolu Michał się do mnie odezwał i pogratulował mi występu przekazał Stasiek Kukulski.

Czy Natalia Kukulska i Stasiek są spokrewnieni?

Po sukcesie Kukulskiego w Opolu gratulacje w mediach społecznościowych złożyła mu Natalia Kukulska. Ze względu na wspólne nazwisko często pojawiały się spekulacje, że artyści są spokrewnieni. W rzeczywistości zarówno Stasiek Kukulski, jak i Natalia Kukulska zdementowali te pogłoski.

W rozmowie z RMF FM Kukulski zaznaczył, że odnosi się do nich pozytywnie, ponieważ Natalia Kukulska to „wielka artystka” i jej uznanie jest dla niego budujące. Publiczne wsparcie doświadczonej wokalistki spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród fanów.

Pozytywnie, bo Natalia jest wielką artystką, także po części też jest to miłe. przyznał Kukulski.

Stasiek Kukulski marzy o duecie z Natalią Kukulską

Stasiek Kukulski nie ukrywa, że Natalia Kukulska jest dla niego muzyczną inspiracją. Podkreślił, że miał okazję spotkać ją osobiście m.in. na planie programu „Szansa na sukces”. W wywiadzie wyznał również, że jednym z jego marzeń artystycznych byłoby nagranie wspólnego utworu z Natalią Kukulską.

To bardzo miła, bardzo ciepła osoba, (…) bardzo duża inspiracja też moja na pewno muzycznie. Dużo od niej wziąłem. Lubię też bardzo jej ostatnią płytę zdradził.

