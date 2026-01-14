Justyna Steczkowska to pełna charyzmy piosenkarka, która reprezentowała Polskę na Eurowizji 2025. Jej spektakularne wykonanie utworu "Gaja" przeszło do historii. Artystka zaśpiewała go również podczas występu na "Sylwestrze z Dwójką" w Katowicach. Gwiazda ewidentnie tęskni za latem. W swoich mediach społecznościowych pochwaliła się kilkoma wakacyjnymi kadrami. Nie obyło się jednak bez dociekliwych komentarzy internautów, na które odpowiedziała sama artystka.

Justyna Steczkowska w wakacyjnym nastroju. Tak odpowiedziała na komentarz

Justyna Steczkowska opublikowała wakacyjne nagranie, na którym pozuje w zielonym stroju kąpielowym na tle pięknych palm. Widać na nim, że artystka świetnie się bawi, wykonując taneczne ruchy na plaży. Pod wideo dodała podpis "Lato, wróć". Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy, nie zabrakło też tych bardzo dociekliwych.

A co z rodziną? Gdzie mąż i dzieci. Lansuje tylko siebie. napisała jedna z internautek.

Na odpowiedź Justyny Steczkowskiej nie trzeba było długo czekać. Artystka odpowiedziała bez ogródek, szybko rozwiewając wątpliwości.

To nie małpki do pokazywania, siedzą na leżakach odpisała Justyna.

Plany Justyny Steczkowskiej na nowy rok. Będzie dużo nowej muzyki

Justyna Steczkowska była reprezentantką Polski na Eurowizji 2025, gdzie zaśpiewała swój utwór "Gaja", zdobywając serca fanów. Miała też okazję zaprezentować go ponownie podczas "Sylwestra z Dwójką" 2025.

Justyna Steczkowska nie zamierza zwalniać tempa i już teraz zapowiada, że w 2026 roku szykuje wiele nowości - m.in. koncerty z okazji swojego 30-lecia oraz projekt "mezalianse Steczkowskiej" - jednym z nich będzie duet ze Skolimem.

Kochani, w 2026 stawiam sobie kolejne wyzwania. Będą „MUZYCZNE MEZALIANSE STECZKOWSKIEJ”, mnóstwo różnych koncertów dla Was i sesji zdjęciowych, ale przede wszystkim MUZYKI ogłosiła na Instagramie.

