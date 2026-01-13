Konrad Skolimowski "Skolim" to idol nastolatek, którego największe hity, takie jak "Temperatura" czy "Wyglądasz idealnie", regularnie rozbrzmiewają na tanecznych imprezach. Piosenkarz jest również jurorem w programie "Disco Star". W nowym roku Skolim szykuje dla swoich fanów gorące nowości. Jedną z nich ma być tajemniczy duet z Justyną Steczkowską.

Skolim zaśpiewa w duecie z Justyną Steczkowską. Już to potwierdził

Skolim w wywiadzie dla kozaczek.pl zdobył się na szczerość i wyjawił kulisy nowości muzycznych, które szykuje dla swoich fanów. Chodzi o jego zaskakujący duet z piosenkarką o zupełnie innym stylu muzycznym. Przypomnijmy, że Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji 2025. Piosenkarka była również jurorką w "The Voice of Poland". Dziennikarka Kozaczka, Klaudia Lewandowska nie kryła zaskoczenia, pytając Skolima o taki duet.

Bo takiego duetu to jeszcze się nie spodziewałam... Ty i Justyna Steczkowska zaczęła dziennikarka.

Ja się spodziewałem odpowiedział Skolim.

W dalszej rozmowie Skolim opowiedział, w jakim klimacie ma być nowy utwór ze słynną artystką. Zapytany o to, czy piosenka będzie bardziej utrzymana w jego stylu, czy w stylistyce Justyny, odpowiedział wprost.

Troszkę ją tak do siebie przyciągnę, ale ona zachowa bardzo dużo swojego stylu i swojej autonomii opowiedział Skolim.

Skolim o wielkim szacunku do Justyny. Szczerze to wyznał

W wywiadzie Skolim szczerze opowiedział o tym, co myśli o Justynie Steczkowskiej, ale nie tylko. Nie ukrywał sympatii, jaką darzy artystkę, a także inne znane postacie na rynku muzycznym. Wymienił m.in. Cleo oraz Edytę Górniak, podkreślając, że tacy artyści bardzo mu imponują.

Wiesz, to są cudowni ludzie: Cleo, Justyna Steczkowska, Edyta Górniak... bardzo ciekawe postaci. Oglądałem ich, jako dziecko. Lubię ich bardzo. Szanuję ich. Są cudowni w swoim byciu...imponują mi na pewien sposób. Zobacz jak długo są na rynku muzycznym. Bardzo ciekawe osoby, bardzo imponujące, bardzo fajne. wyznał Skolim.

Justyna Steczkowska to ambitna piosenkarka, która nie boi się nowych wyzwań, dlatego jej duet ze Skolimem może okazać się naprawdę przełomowym momentem w jej karierze. Występ Steczkowskiej podczas Sylwestra odbił się szerokim echem. Artystka zaśpiewała tam swój eurowizyjny hit "Gaja". Co ma w planach zaśpiewać ze Skolimem? Tego dowiemy się już wkrótce.

