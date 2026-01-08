W grudniu 2025 roku Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej, oświadczył się swojej wieloletniej partnerce Kseni Ngo. Do romantycznych zaręczyn doszło na plaży podczas wyjątkowego wieczoru spędzonego na Malediwach. Para, znana z długoletniego i stabilnego związku, zdecydowała się na ten symboliczny krok po ośmiu latach wspólnego życia. W najnowszym wywiadzie Leon ujawnił, że mimo długiego stażu związku, nie zawsze z łatwością się dogadują.

Leon Myszkowski szczerze o kłótniach i kompromisach w związku

Choć Leon Myszkowski i Ksenia Ngo prezentują się jako para harmonijna, muzyk otwarcie przyznał, że ich relacja, jak każda inna, nie jest wolna od konfliktów. W najnowszym wywiadzie dla Plotka Myszkowski opowiedział o sprzeczkach, które zdarzają się między nim a narzeczoną.

Zaznaczył, że najważniejsze w każdej relacji jest umiejętność prowadzenia rozmowy i wzajemnego słuchania. Podkreślił, że często on i Ksenia mają odmienne zdania, co czasem prowadzi do napięć:

Często Ksenia myśli jedno, ja myślę drugie i weź to pogódź, ale zawsze znajduje się gdzieś tam jakiś kompromis w tym. Każdy jest delikatnie albo zadowolony bardziej, albo mniej zadowolony, ale jesteśmy przynajmniej razem. Jesteśmy dogadani

Co pomaga Leonowi Myszkowskiemu utrzymać relację z Ksenią?

Muzyk wskazał, że kluczem do sukcesu w związku jest gotowość do rozmowy i rozwiązywania problemów, a nie ich eskalowanie. Myszkowski zwrócił uwagę, że nieporozumienia są naturalne i nieuniknione, jednak istotne jest, by nie doprowadzały one do większych konfliktów:

Najważniejsze jest to, żeby umieć te problemy rozwiązywać, a nie eskalować. To jest pierwsza rzecz, a druga, żeby zawsze wysłuchać drugiej strony, bo z reguły to jest tak, że racja jest gdzieś pośrodku, a nie tak, że jedna strona ją ma. To samo jest w normalnym życiu niezależnie z kim. Każdy ma jakieś swoje zdanie, swoją opinię. Warto wysłuchać, nie trzeba się przecież zgadzać

Leon Myszkowski przyznał również, że dużą inspiracją była dla niego relacja jego rodziców – Justyny Steczkowskiej i Macieja Myszkowskiego – którzy są małżeństwem od ponad 25 lat. Obserwując ich wspólne życie, nauczył się znaczenia cierpliwości i kompromisu w budowaniu trwałego związku.

Młody muzyk i DJ podkreśla, że chce, by jego relacja z Ksenią Ngo opierała się na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. Choć codzienne życie nie zawsze jest wolne od trudności, wspólne dążenie do porozumienia pozwala im utrzymać silną więź.

Zawsze staram się patrzeć na to w taki sposób, że jeżeli między sobą nie rozmawiacie i nie próbujecie się dogadać, to nic nie wytrzyma. Niezależnie czy to jest w związku, biznesie czy pracy z ludźmi — zawsze najważniejsza jest rozmowa z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, czy coś się stało, czy nie stało. Po prostu trzeba się między sobą zawsze dogadywać, co czasem, wiadomo, bywa trudne

Justyna Steczkowska komentuje zaręczyny syna

Justyna Steczkowska, znana polska wokalistka i matka Leona, z radością przyjęła wiadomość o zaręczynach. W wywiadzie dla mediów wyraziła dumę i entuzjazm związany z wyborem syna:

Jestem bardzo szczęśliwa. Dziewczyna jest piękna, mądra, dobra, więc tylko mogę się cieszyć, że dołączyła do naszej rodziny

Reakcja artystki została pozytywnie odebrana przez fanów, którzy śledzą zarówno karierę Steczkowskiej, jak i życie prywatne jej syna.

