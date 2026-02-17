Relacja Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak od lat nie przestaje interesować media. Obie uznawane są z największe diwy polskiej sceny muzycznej, a każde ich spotkanie wywołuje w sieci duże poruszenie. Choć gwiazdy nieraz miały okazję współpracować przy wspólnych projektach, to na przestrzeni lat dochodziło też między nimi do eksponowanych publicznie konfliktów. Teraz obie zdecydowały się odnieść do swojej relacji.

Justyna Steczkowska w szczerych słowach o Edycie Górniak

W ostatnim wywiadzie dla Żurnalisty Justyna Steczkowska nie stroniła od odpowiadania nawet na te najtrudniejsze i prywatne pytania. W trakcie rozmowy nawiązała między innymi do Kuby Wojewódzkiego, z którym od lat nie utrzymuje kontaktu. W trakcie wywiadu dziennikarz zdecydował się również zapytać o stosunek wokalistki do Edyty Górniak, na co Steczkowska odpowiedziała szczerym wyznaniem.

Edi jest bardzo specyficzna. Ja ją kocham na swój sposób. Wiem, że media zawsze robią jakąś zadymę, że się nie lubimy. Ja tego tak nie widzę. Każdy ma jakąś drogę swojego rozwoju. Edi czasem gniewa się za rzeczy, których nie rozumiem, ale rozumiem, że się gniewa i nie biorę tego pod uwagę. (…) To jest piękna dziewczyna, która ma talent do śpiewania, a to, że jest specyficzna? No, i co z tego? Każdy z nas jest jakiś. Trzeba też brać pod uwagę, że jest artystką mówiła Steczkowska.

Wypowiedź piosenkarki bardzo szybko zyskała na rozgłosie w mediach, docierając również do wspomnianej Górniak, która zdecydowała się na komentarz.

Edyta Górniak odpowiada na słowa Justyny Steczkowskiej

Edyta Górniak została zapytana o wypowiedź Justyny Steczkowskiej przez Plejadę. Artystka zdecydowała się na odpowiedź w formie wyważonego komentarza z delikatną nutką przekorności.

Myślę, że Justynka, mówiąc o mnie 'specyficzna' mogła mieć na myśli, że nie jestem podatna na manipulacje i kłamstwa. Przyjmuję to jako komplement przekazała Górniak.

