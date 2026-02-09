Edyta Górniak oficjalnie ogłosiła! Fani czekali na to od lat
Edyta Górniak oficjalnie ogłosiła premierę nowego projektu! Na swoim profilu na Instagramie udostępniła grafikę, która zdradziła wszystko. Na reakcję zachwyconych fanów nie trzeba było długo czekać.
Edyta Górniak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Choć gwiazda nie jest już tak bardzo aktywna, jak kiedyś, fani cały czas wiernie wyczekują nowych projektów, w których zobaczyć będą mogli swoją idolkę. Wokalistka w końcu potwierdziła radosne wieści i od razu otrzymała falę wsparcia do internautów.
Edyta Górniak pokazała zdjęcie i ogłosiła premierę
Fani Edyty Górniak już odliczają dni do premiery długo wyczekiwanego filmu dokumentalnego o ikonie polskiej muzyki. Produkcja została oficjalnie zapowiedziana przez platformę SkyShowtime: dwuczęściowy film dokumentalny o Edycie Górniak będzie dostępny 5 marca 2026 roku. Widzowie poznają kulisy życia jednej z największych gwiazd rodzimej sceny. Razem z potwierdzeniem daty premiery fani zobaczyli też pierwszą oficjalną okładkę filmu, na której Górniak pozuje w delikatnej, satynowej sukience na tle rozmytego, zachodzącego słońca.
Czego dowiemy się z nowego dokumentu o Edycie Górniak?
Film dokumentalny o Edycie Górniak ma być nie tylko portretem gwiazdy scenicznej, ale przede wszystkim intymną, wielowymiarową opowieścią o człowieku. SkyShowtime zapowiada, że dokument odsłoni zarówno blaski światowej kariery, jak i codzienność gwiazdy w roli kobiety oraz matki. Twórcy podkreślają, że to opowieść o wyboistej drodze do radości, spełnienia i wewnętrznego spokoju, która ukazuje kontrasty pomiędzy scenicznym blichtrem a wyzwaniami zwykłego życia. Efekt mają uświetnić archiwalne, dotąd niepublikowane materiały.
Widzowie mogą spodziewać się relacji z dzieciństwa Górniak w Ziębicach, przez jej pierwsze występy teatralne, aż po światowe sceny i międzynarodową karierę, którą rozpoczęła jako 19-latka na Broadwayu. Przełomem była oczywiście pamiętna "Eurowizja 1994" i utwór "To nie ja", którego wykon otworzył jej drzwi do kariery w kraju i poza jego granicami. Za dokument odpowiedzialny jest przede wszystkim Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. W roli producentki sprawdziła się Agata Chwaszczewska, a reżyserki Aleksandra Machnik.
Tak zareagowali fani Edyty Górniak na wieść o premierze
Pod wpisem potwierdzającym datę premiery aż zawrzało od komentarzy fanów, którzy od lat czekali na film o swojej idolce.
Nie mogę się doczekać. Tyle przez lata mówiono i pisano o pani/za panią. Czas, by to pani w końcu opowiedziała SWOJĄ historię
Edi. Wow nareszcie. Do zobaczenia w tym i innym świecie w 2026! Piękna podróż i już nie mogę się doczekać premiery
Wow, ale wspaniale!!! Odliczam dni do premiery. Do zobaczenia Kochana!
