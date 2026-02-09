Edyta Górniak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Choć gwiazda nie jest już tak bardzo aktywna, jak kiedyś, fani cały czas wiernie wyczekują nowych projektów, w których zobaczyć będą mogli swoją idolkę. Wokalistka w końcu potwierdziła radosne wieści i od razu otrzymała falę wsparcia do internautów.

Edyta Górniak pokazała zdjęcie i ogłosiła premierę

Fani Edyty Górniak już odliczają dni do premiery długo wyczekiwanego filmu dokumentalnego o ikonie polskiej muzyki. Produkcja została oficjalnie zapowiedziana przez platformę SkyShowtime: dwuczęściowy film dokumentalny o Edycie Górniak będzie dostępny 5 marca 2026 roku. Widzowie poznają kulisy życia jednej z największych gwiazd rodzimej sceny. Razem z potwierdzeniem daty premiery fani zobaczyli też pierwszą oficjalną okładkę filmu, na której Górniak pozuje w delikatnej, satynowej sukience na tle rozmytego, zachodzącego słońca.

Czego dowiemy się z nowego dokumentu o Edycie Górniak?

Film dokumentalny o Edycie Górniak ma być nie tylko portretem gwiazdy scenicznej, ale przede wszystkim intymną, wielowymiarową opowieścią o człowieku. SkyShowtime zapowiada, że dokument odsłoni zarówno blaski światowej kariery, jak i codzienność gwiazdy w roli kobiety oraz matki. Twórcy podkreślają, że to opowieść o wyboistej drodze do radości, spełnienia i wewnętrznego spokoju, która ukazuje kontrasty pomiędzy scenicznym blichtrem a wyzwaniami zwykłego życia. Efekt mają uświetnić archiwalne, dotąd niepublikowane materiały.

Widzowie mogą spodziewać się relacji z dzieciństwa Górniak w Ziębicach, przez jej pierwsze występy teatralne, aż po światowe sceny i międzynarodową karierę, którą rozpoczęła jako 19-latka na Broadwayu. Przełomem była oczywiście pamiętna "Eurowizja 1994" i utwór "To nie ja", którego wykon otworzył jej drzwi do kariery w kraju i poza jego granicami. Za dokument odpowiedzialny jest przede wszystkim Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. W roli producentki sprawdziła się Agata Chwaszczewska, a reżyserki Aleksandra Machnik.

Tak zareagowali fani Edyty Górniak na wieść o premierze

Pod wpisem potwierdzającym datę premiery aż zawrzało od komentarzy fanów, którzy od lat czekali na film o swojej idolce.

Nie mogę się doczekać. Tyle przez lata mówiono i pisano o pani/za panią. Czas, by to pani w końcu opowiedziała SWOJĄ historię - napisał jeden z internautów.

Edi. Wow nareszcie. Do zobaczenia w tym i innym świecie w 2026! Piękna podróż i już nie mogę się doczekać premiery - czytamy w komentarzach.

Wow, ale wspaniale!!! Odliczam dni do premiery. Do zobaczenia Kochana! - komentują fani.

