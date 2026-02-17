Justyna Steczkowska, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, w rozmowie z Żurnalistą opowiedziała o swoim konflikcie z Kubą Wojewódzkim. Artystka ujawniła, dlaczego nie przyjmuje zaproszeń do programu dziennikarza.

Justyna Steczkowska o konflikcie z Kubą Wojewódzkim

Podczas najnowszego wywiadu Justyny Steczkowskiej z Żurnalistą gwiazda odniosła się nie tylko do swoich aktualnych zawodowych projektów, lecz także wspomnień z przeszłości. Nie zabrakło również tematu konfliktów w show biznesie. W pewnym Justyna Steczkowska usłyszała pytanie o Kubę Wojewódzkiego. Artystka zaskoczyła wyznaniem o dziennikarzu.

Mieliśmy ze sobą zadrę, bo on lubi podszczypywać ludzi, czego ja nie lubię. Któryś raz z kolei mnie szczypnął, nie reagowałam. Ale kiedyś sfotografowali mój dom z góry (...), i Kuba oczywiście jakoś to skomentował w jakiś taki nieprzyjemny sposób odnoszący się nie tyle do mnie, co do mojej rodziny zaczęła Steczkowska.

Jak zrelacjonowała w dalszej wypowiedzi, był to moment, w którym zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce i skonfrontować się z Wojewódzkim bezpośrednio.

To mnie tak zabolało, że w afekcie wzięłam za telefon, zadzwoniłam do niego i powiedziałam: 'Słuchaj, Kuba, ostatni raz znoszę twoje impertynencje! Jeszcze raz tak zrobisz, jeszcze raz obrazisz mnie i moją rodzinę bez sensu, to już naprawdę, nigdy więcej, nie będę miła. Nie rób tak, bo nie życzę sobie tego i nie masz do tego żadnego prawa'. Byłam ostra, konkretna, więc on się wycofał i trochę się wystraszył. Od tej pory przestał mnie atakować, choć czasem coś tam szczypnie. Ale nawet kiedyś w jakimś wywiadzie powiedział, że nie odzywa się do mnie, bo się boi, że go znowu ochrzanię czy coś takiego wyznała wokalistka.

Dlaczego Justyna Steczkowska nie przyjmuje zaproszeń do programu Kuby Wojewódzkiego?

Jak przyznała Justyna Steczkowska, obecnie nie od lat nie ma kontaktu z Kubą Wojewódzkim i nie przyjmuje zaproszeń do jego programu:

On ma swoją pracę, ja mam swoją. Dzisiaj świadomie biorę udział w pewnych rzeczach i nie zależy mi na tym, żeby obejrzało mnie milion ludzi, jak siedzę na tej kanapie. Nie podobają mi się te rozmowy i uważam, że nie wnoszą niczego w życie i moje, i widza. (...) Zapraszali mnie do programu, ale nie przyjęłam zaproszenia, bo nie mam takiej potrzeby. powiedziała w rozmowie z Żurnalistą.

