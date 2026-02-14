Edyta Górniak to niekwestionowana diwa polskiej sceny muzycznej. Jej niepowtarzalny głos, doskonała technika śpiewu, a także prezencja i wrodzona klasa sprawiają, że od lat budzi zainteresowanie zarówno w świecie muzycznym, jak i w show-biznesie. Choć celebrytka nieczęsto decyduje się na pokazywanie swojego oblicza w mediach społecznościowych, tym razem pokazała nagranie, którego fani się nie spodziewali.

Edyta Górniak pokazała się bez makijażu

Choć od pamiętnego zajęcia drugiego miejsca na Eurowizji w 1994 roku minęły już 32 lata, to Edyta Górniak wciąż kojarzona jest przede wszystkim z brawurowym wykonaniem "To nie ja". W późniejszych latach kariery wylansowała też takie hity jak "Jestem kobietą", "Nie proszę o więcej" i "Dotyk", zdobywając miano jednej z najlepszych wokalistek polskiej sceny muzycznej. Fani najczęściej widują piosenkarkę w spektakularnych kreacjach podczas koncertów oraz dopracowanych stylizacjach w trakcie wydarzeń medialnych i w telewizji. Nic więc dziwnego, że ostatnie filmiki artystki na InstaStories wywołały niemałe poruszenie.

Edyta Górniak udostępniła swoim fanom na Instagramie zdjęcie bez grama makijażu, eksponując pięknie opaloną cerę. Na nagraniu pokazała, jak czystą wodą przemywa twarz, udowadniając, że mimo rozpoznawalnego wizerunku scenicznej gwiazdy nie ma oporów przed pokazywaniem się w naturalnej wersji. Jak sama stwierdziła w opisie krótkiego nagrania:

Kocham make-ip, ale bardziej kocham no make-up.

Edyta Górniak zaskoczyła radosną nowiną

Choć wieści na temat dokumentu przedstawiającego życie Edyty Górniak już długo krążyły w medialnym świecie, to dopiero teraz wokalistka oficjalnie ogłosiła jego premierę. Do radosnej informacji gwiazda jednocześnie dołączyła pierwszą okładkę filmowego dzieła, na której piosenkarka zaprezentowała się z rozwianymi włosami w delikatnej, satynowej sukience. Wiadomo, że film będzie dostępny już 5 marca w SkyShowtime. Jak udało się ustalić, w dokumencie zostaną wykorzystane nigdy dotąd niepublikowane archiwalne materiały.

