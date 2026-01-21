Od kilku lat Roksana Węgiel, znana też jako Roxie, pojawia się wśród najczęściej wymienianych nazwisk jako potencjalna reprezentantka Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Internauci nie ukrywają, że chętnie widzieliby 21-letnią artystkę na eurowizyjnej scenie. Plotki nasiliły się, gdy pojawiły się pogłoski, że Roksana może otrzymać od TVP tzw. "dziką kartę", uprawniającą do udziału w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2026. Co na to management artystki? Już nie ma wątpliwości.

Roxie Węgiel i Eurowizja 2026. Jest komentarz managementu artystki

W odpowiedzi na spekulacje, redakcja Jastrząb Post skontaktowała się z managementem Roksany Węgiel. Odpowiedź była jednoznaczna. W rozmowie z serwisem przedstawiciel artystki zaznaczył:

Nic takiego nie wchodzi w grę. Roxie w tym roku na pewno nie myśli do Eurowizji, bo przygotowuje się do wydania swojej trzeciej płyty. Nie mówimy ,,nie'' co do udziału w Eurowizji w przyszłości, ale na pewno nie w tym momencie. - przyznał management artystki

Tym samym rozwiano nadzieje fanów, którzy liczyli na występ Roksany w tegorocznych eliminacjach.

Kto powalczy o reprezentowanie Polski na Eurowizji w 2026 roku?

Choć Roksana Węgiel nie pojawi się w eliminacjach do Eurowizji 2026, emocje wokół polskich preselekcji są nadal duże. Ostatecznie o reprezentowanie Polski zawalczy ośmiu wykonawców:

Ola Antoniak – „Don't You Try”

Basia Giewont – „Zimna woda”

Stasiek Kukulski – „This Too Shall Pass”

Anastazja Maciąg – „Wild Child”

Piotr Pręgowski – „Parawany tango”

Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”

Karolina Szczurowska – „Nie bój się”

Alicja Szemplińska – „Pray”

Wcześniejsze pogłoski mówiły również o możliwym zaproszeniu do eliminacji Michała Szpaka i Marcina Maciejczaka, jednak póki co TVP nie przyznała żadnej "dzikiej karty".

Będziecie śledzić tegoroczne preselekcje do Eurowizji 2026? Żałujecie, że nie zobaczymy w nich Roksany Węgiel?

Roksana Węgiel, Sylwester TVP 2025, Fot. Piętka Mieszko/AKPA

