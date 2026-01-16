Wszyscy uczestnicy preselekcji do Eurowizji 2026 zostali już ogłoszeni. Wśród nich znalazła się Ola Antoniak, znana szerszej publiczności jako finalistka "The Voice Kids". Teraz młoda piosenkarka powalczy o wyjazd do Wiednia. Tegoroczny konkurs budzi jednak wiele kontrowersji. Wszystko za sprawą obecności Izraela, który według przedstawicieli niektórych krajów nie powinien brać udziału w muzycznym show. Na ten temat wypowiedziała się również Ola Antoniak. Artystka postawiła sprawę jasno.

Ola Antoniak w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyznała, co sądzi o kontrowersjach konkursu

Zbliżająca się Eurowizja zyskała spore grono przeciwników. Pięć państw zrezygnowało z udziału w muzycznym show po ogłoszeniu przez organizatorów, że Izrael weźmie udział w tegorocznej edycji konkursu. Polska zdecydowała jednak, że mimo trwających kontrowersji przystąpi do rywalizacji i wybierze idealnego reprezentanta. Wśród uczestników preselekcji znalazła się Ola Antoniak, która nie ukrywa, że występ na Eurowizji byłby dla niej spełnieniem marzeń. W rozmowie z redakcją Plotka Ola Antoniak zdradziła, co sądzi o trwających kontrowersjach.

Jest mi bardzo przykro, że wokół Eurowizji pojawia się tak wiele napięć i emocji, zwłaszcza w kontekście Izraela. Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że Eurowizja od zawsze była dla mnie przede wszystkim konkursem muzycznym, który łączy ludzi przez sztukę, różnorodność i miłość do muzyki. Właśnie dlatego w takim kontekście przestrzegam swój udział w preselekcjach. Konkurs ten ma być przestrzenią dla muzyki, a nie dla polityki, dlatego skupiam się na pięknie tego konkursu i oddaje się w pełni muzyce tworzonej przez wspaniałych artystów. Udział w finale polskich preselekcji jest dla mnie spełnieniem marzeń i możliwością rozwoju muzycznego wyznała Ola Antoniak.

Ola Antoniak wystąpi w preselekcjach do Eurowizji z piosenką "Don’t You Try", autorstwa Sławomira Sokołowskiego i Aldony Dąbrowskiej. Warto zaznaczyć, że to właśnie ten duet odpowiada również za eurowizyjny utwór Michała Szpaka z 2016 roku - "Color of Your Life". Ola Antoniak podkreśliła, że w konkursie Eurowizji nie doszukuje się politycznych kontekstów i skupia się wyłącznie na stronie artystycznej.

Kto jeszcze powalczy o wyjazd na Eurowizję 2026? To już oficjalne

TVP opublikowało oficjalną listę 8 uczestników polskich preselekcji. O reprezentowanie Polski na Eurowizji 2026 powalczą: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Karolina Szczurowska, Piotr Pręgowski, Ola Antoniuk, Stasiek Kukulski, Jeremi Sikorski i Basia Giewont.

Największą sympatię wśród internautów zyskał Piotr Pręgowski, aktor znany z "Rancza". Piotr zaśpiewa w preselekcjach piosenkę "Parawany Tango", która już teraz stała się prawdziwym hitem w sieci.

Finał Eurowizji 2026 zaplanowany jest na 16 maja 2026 roku.

