Anna i Robert Lewandowscy wiodą szczęśliwe życie rodzinne, chętnie dzieląc się z fanami wspólnymi chwilami w domowym zaciszu. Żona piłkarza regularnie publikuje zdjęcia Laury i Klary, pokazując ich codzienność czy chwaląc się pierwszymi sukcesami dziewczynek. Tym razem pokazała rozczulający kadr, na którym jej starsza pociecha pozuje w stroju akrobatki.

Rodzinne chwile Ani Lewandowskiej

Robert i Anna Lewandowscy od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Poznali się jeszcze przed największymi sukcesami piłkarza, a ich relacja rozwijała się równolegle z jego karierą. Ślub wzięli w 2013 roku i od tamtej pory konsekwentnie budują wspólne życie, wspierając się zarówno w wyzwaniach zawodowych, jak i prywatnych. Anna, była zawodniczka karate i przedsiębiorczyni, stała się dla Roberta nie tylko partnerką życiową, ale także ważnym wsparciem w dbaniu o zdrowy styl życia i formę sportową.

Małżeństwo doczekało się dwóch córek - Klary i Laury. Choć Lewandowscy chętnie dzielą się fragmentami rodzinnego życia w mediach społecznościowych, dbają o prywatność dzieci, pokazując je z wyczuciem i umiarem. Rodzina od kilku lat mieszka w Barcelonie, gdzie Robert kontynuuje karierę piłkarską, a Anna realizuje swoje projekty biznesowe i sportowe, podkreślając, że rodzina pozostaje dla niej zawsze na pierwszym miejscu.

Anna Lewandowska wspomina wyjątkowy czas

Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się niedawno urocze zdjęcie starszej córki, Klary, która pozuje w stroju akrobatki, prezentując efektowną figurę gimnastyczną. Trenerka przyznaje, że z niedowierzaniem obserwuje, jak szybko dorastają jej dziewczynki.

Moje maleństwo nie jest już maleństwem napisała.

Żona Roberta Lewandowskiego zorganizowała także serię krótkich pytań i odpowiedzi dla swoich obserwatorów. Jedna z fanek zapytała ją o najpiękniejsze wspomnienie od czasu pojawienia się Klary i Laury w ich życiu. Trenerka przyznała, że trudno jej wskazać jedno szczególne wydarzenie, ale podzieliła się radością, jaką rodzina przeżywa podczas wspólnych obchodów urodzin córek.

Trudno wybrać jedno najpiękniejsze wspomnienie, bo one tworzą się cały czas. Ale jeśli miałabym wskazać coś, co co roku porusza mnie najbardziej, to zdecydowanie ich urodziny. Klara i Laura obchodzą je razem, więc ten majowy weekend zawsze jest dla mnie wyjątkowy. Jest rodzina, są przyjaciele. A ja patrzę na dziewczynki uśmiechnięte od ucha do ucha i widzę, jak z roku na rok rosną i się zmieniają wyznała.

Anna Lewandowska pokazała córkę fot. Instagram @annalewandowska