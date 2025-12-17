Anna Lewandowska, znana trenerka i bizneswoman, mimo że formalnie sprzedała swoje udziały w spółce Eat by Ann, nadal jest kojarzona z marką SuperMenu by Anna Lewandowska. Choć nie jest już właścicielką firmy, jej nazwisko wciąż sygnuje catering dietetyczny i świąteczne oferty kulinarne dostępne w sprzedaży. Można było zamówić menu świąteczne, a niektóre potrawy mogą zaskakiwać. A co z cenami?

Zaskakujące potrawy w ofercie świątecznego cateringu SuperMenu by Anna Lewandowska

Oferta świątecznego cateringu została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą uniknąć gotowania w święta Bożego Narodzenia. Nazwisko Lewandowskiej pozostaje elementem marketingowym, a sama oferta opiera się na daniach tradycyjnych oraz bardziej nowoczesnych kompozycjach smakowych. Choć, jak informował tygodnik "Wprost" Anna Lewandowska sprzedała udziały w spółce odpowiedzialnej za jej catering dietetyczny, to jej nazwisko nadal widnieje w nazwie marki.

Teraz okazuje się, że w ofercie SuperMenu by Anna Lewandowska można zamówić nie tylko diety pudełkowe, ale i catering świąteczny. Znajdziemy w nim klasyczne dania bożonarodzeniowe oraz innowacyjne propozycje. A jak prezentują się ceny? Oto kilka przykładów!

Co zawiera świąteczne menu od SuperMenu by Anna Lewandowska?

W świątecznym cateringu litr barszczu czerwonego to wydatek 15 zł, z kolei za 15 sztuk uszek z grzybami zapłacimy 40 zł, a za 2 porcje confiturowanej nogi z kaczki wychodzi 88 zł. Karp wigilijny 46 zł, pasztet mięsny z grzybami i żurawiną 500 g to koszt 59 zł.

W ofercie nie brakuje też słodkości. Można było zamówić piernik 500 g za 39 zł czy serniko-makowiec 700 g za 60 zł. Marka zadbała również o klientów poszukujących opcji bezmięsnych. W ofercie znalazł się pasztet bezmięsny w cenie 39 zł oraz kapusta wigilijna z grzybami – 29 zł za 0,5 kg.

Choć Anna Lewandowska nie jest już właścicielką marki SuperMenu, jej nazwisko wciąż przyciąga uwagę i dodaje prestiżu ofercie. Catering świąteczny Anny Lewandowskiej prezentuje się elegancko, z dużym naciskiem na zdrowe i jakościowe składniki.

Skusilibyście się na takie dania?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Anna Lewandowska Pawel Wodzynski/Dzien Dobry TVN/East News