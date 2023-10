We wsi Roszczep w województwie mazowieckim w tragicznych warunkach mieszkała pani Celina wraz z dziećmi: Antonim, Łukaszem i Olą. Kobietę los doświadczył w trudny sposób: mąż pani Celiny nadużywał alkoholu, a środki z kredytu, który zaciągnął na remont domu przeznaczył właśnie na alkohol. Po jego śmierci wdowa pozostała z długami, mieszkając razem z dziećmi w budynku z dziurawym dachem, który był w opłakanym stanie. Katarzyna Dowbor i ekipa z programu "Nasz Nowy Dom" na szczęście zdołali odmienić trudny los pani Celiny.

"Nasz Nowy Dom": Ekipa programu odmieniła życie pani Celiny i jej dzieci

Historia pani Celiny ze wsi Roszczep w województwie mazowieckim naprawdę chwyta za serce. Kobieta przez lata starała się pomóc mężowi, alkoholikowi, w wyjściu z nałogu. To się jednak nie udało - mężczyzna zmarł, a po sobie pozostawił liczne długi z zaciągniętych na rzekomy remont domu kredytów, które pani Celina musi spłacać. Kobieta nie miała więc środków na poprawę warunków mieszkaniowych swoich i trójki dzieci - przez dziurawy dach woda dosłownie kapała im na głowę.

Jakby tego było mało, stary piec nie rozprowadzał prawidłowo ciepła po domu, więc cała, czteroosobowa rodzina musiała spać w jednym pokoju. Wilgoć i pleśń dramatycznie pogarszały jakość życia pani Celiny i jej dzieci, co najbardziej odczuwał chory na astmę 14-letni Łukasz.

Po wizycie ekipy "Nasz Nowy Dom", dom pani Celiny jest wręcz nie do poznania. Ekipa remontowa naprawiła przede wszystkim wadliwy dach, pozbyła się pleśni i wilgoci, a także wymieniła m.in. meble, podłogi i dodatki we wnętrzach. Rodzina może też korzystać w pełni z przestrzeni domu, w której pojawiły się między innymi wydzielone strefy do pracy i nauki.

Trzeba przyznać, że metamorfoza jest naprawdę imponująca i mamy nadzieję, że odmieni na długo życie pani Celiny i jej dzieci! Podoba Wam się ich dom po gruntownym remoncie?

