W lipcu uczestniczkę programu „ Nasz nowy dom ” spotkała ogromna tragedia. Jej dom spłonął, a o podpalenie został oskarżony bliski znajomy pani Beaty. Mężczyzna przyznał się do winy i w areszcie czeka na wyrok. Co dziś dzieje się z panią Beatą i jej synami? Kto pomógł jej w odbudowie domu? Jak się okazuje po raz kolejny pomoc zaoferowała Katarzyna Dowbor i ekipa programu „Nasz nowy dom"! Katarzyna Dowbor i ekipa programu po raz drugi wyremontują dom pani Beaty Panią Beatę widzowie programu poznali w 2017 roku. Ekipa "Nasz nowy dom" i jej szefowa Katarzyna Dowbor postanowili wtedy pomóc kobiecie wychowującej samotnie dwóch synów. Nie chciałam, żeby dzieci słuchały krzyków i kłótni. Postanowiłam, że będę sama i sama wychowam synów - wyznała szczerze kobieta w programie. Uczestniczka otrzymała nowy dom i wydawałoby się, że teraz jej życie zacznie się układać. Niestety, w 2020 po pożarze mieszkanie kobiety doszczętnie spłonęło. Na szczęście mogła liczyć na pomoc dobrych ludzi i dziś może cieszyć się nowym domem, który obecnie jest w stanie surowym. Jak informuje Fakt.pl, w marcu dom ma być gotowy na to, aby mogły rozpocząć się prace wykończeniowe. Wtedy też ponownie ma wkroczyć do niego ekipa programu "Nasz nowy dom"! Dalsze losy pani Beaty po raz kolejny zobaczymy w programie Katarzyny Dowbor. Zobacz także: Spłonął dom bohaterki programu "Nasz nowy dom"! Pani Beata i jej dwóch synów stracili dach nad głową Po pożarze ruszyła pomoc dla pani Beaty i jej dwóch synów, w którą zaangażowało się mnóstwo osób. Burmistrz Ciechanowca zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową pogorzelcom z naszej gminy. 18 lipca 2020 r. pożar......