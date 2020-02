Sprawa grobu Piotra Woźniaka-Staraka trafiła do sądu! Policja złożyła wniosek o ukaranie za pochówek poza obrębem cmentarza

Sąd zajmie się sprawą grobu Piotra Woźniaka-Staraka! Okazuje się, że policja złożyła wniosek o ukaranie za pochowanie producenta filmowego poza terenem cmentarza. Kiedy sąd rozpatrzy sprawę grobu męża Agnieszki Woźniak-Starak i kogo oskarżono o popełnienie wykroczenia? Jest komentarz rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd zbada sprawę grobu Piotra Woźniaka-Staraka

Sprawa pochówku Piotra Woźniaka-Starak od samego początku wzbudza sporo kontrowersji. Producent filmowy, który zmarł wyniku wypadku do którego doszło 18 sierpnia na jeziorze Kisajno na Mazurach, został pochowany na terenie rodzinnej posiadłości w miejscowości Fuleda na Mazurach. Według medialnych informacji urna z prochami producenta miała zostać złożona w specjalnie wybudowanych katakumbach. Spore wątpliwości w tej sprawie miał sanepid, który skierował wniosek do inspektora nadzoru budowlanego o zbadanie miejsca pochówku producenta filmowego. Okazało się wówczas, że według inspektora grób Piotra Woźniaka-Staraka może nie być katakumbą. O sprawie poinformowano policję, która teraz złożyła wniosek do sądu o ukaranie za pochowanie męża Agnieszki Woźniak-Starak poza obrębem cmentarza. Jak informuje "Super Express" o popełnienie wykroczenia oskarżono Mirosława S.

Sąd Rejonowy w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) zajmie się sprawą grobu tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka. To wszystko na wniosek giżyckiej policji, która 10 lutego złożyła dokument o ukaranie w związku z pochówkiem urny z prochami znanego producenta filmowego w grobie znajdującym się poza obrębem cmentarza (tj. o czyn z art 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zw. z art. 12 ust. 3 tej samej- "Super Express" cytuje rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd ma się zająć sprawą pochówku Piotra Woźniaka-Staraka już 20 kwietnia br.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wydała oświadczenie w sprawie śmierci męża! "Tak, był szalony i zapłacił za to najwyższą cenę"

Sąd rozpatrzy wniosek policji o ukaranie za pochowanie Piotra Woźniaka-Staraka poza terenem cmentarza.

East News

Producent filmowy zginął w wyniku wypadku do którego doszło na jeziorze Kisajno na Mazurach.