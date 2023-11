Sprawa pochówku Piotra Woźniaka-Staraka od samego początku wzbudza sporo kontrowersji. Rodzina utalentowanego producenta filmowego podjęła bowiem decyzję, że trumna z jego ciałem zostanie złożona na terenie rodzinnej posiadłości w miejscowości Fuleda na Mazurach. Według doniesień medialnych Piotr Woźniak-Starak został pochowany w specjalnie wybudowanych katakumbach.

Niestety, spore wątpliwości w tej sprawie miał m.in. sanepid, który skierował wniosek do inspektora nadzoru budowlanego o zbadanie miejsca pochówku producenta filmowego. Okazało się wówczas, że według inspektora grób Piotra Woźniaka-Staraka może nie być katakumbą. Sprawę skierowano wówczas do prokuratury. Teraz okazuje się, że o wszystkim została zawiadomiona również policja!

Według najnowszych doniesień mediów sanepid i wójt gminy Giżycko złożyli zawiadomienie na policji w sprawie pochówku Piotra Woźniaka-Staraka. Informacje dotyczące zawiadomienia potwierdził sam wójt Giżycka.

Z kolei dyrektor wojewódzkiego sanepidu w Olsztynie już kilka dni temu w rozmowie z mediami przyznał, że chociaż miejsce pochówku nie stanowi zagrożenia, to sanepid musi zawiadomić o nieprawidłowościach. Dlaczego?

Z punktu widzenia epidemiologii to nie ma żadnego znaczenia, żadnego ryzyka, że tych katakumb nie ma. Ale przepis jest przepis. Mamy związane ręce i musieliśmy wystąpić do prokuratury. Można by to zostawić, rodzina już swoje przeżyła, ale prawo nas zobowiązuje - portal wp.pl cytuje Janusza Dzisko.