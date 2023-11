1 z 4

Na świąteczne zdjęcia rodziny królewskiej w tym roku czekali wszyscy! A to za sprawą konfliktu między księżną Kate, a Meghan Markle. Przed świętami mówiło się, że Kate nie chce spędzić świąt z rodziną królewska, bo woli unikać spotkań z Meghan. Plotkowano, że Kate chce na Boże Narodzenie pojechać z dziećmi i mężem Williamem do swoich rodziców. Tak się jednak nie stało. Kate najpierw pojawiła się z całą rodziną na spotkaniu u królowej w Pałacu Buckingham, a potem udała się do hrabstwa Norfolk, gdzie cały świąteczny okres spędziła w rezydencji królowej Sandringham House. To właśnie tam byli też Harry i jego żona Meghan. Zarówno Kate, jak i Meghan wyglądały na wyluzowane i zadowolone ze swojego towarzystwa. Czyżby pogodziły się tuż przed świętami? A może były to tylko pozory? Znamy kulisy ich spotkania!

