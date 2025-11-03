To miał być miły wywiad na temat życia zawodowego Anny Muchy, jej nieobecności na ślubie Katarzyny Cichopek i innych smaczków z jej życia. Szybko się jednak okazało, że w podcaście 'WojewódzkiKędzierski' w Onecie padły tak mocne pytania, że Anna Mucha była naprawdę zła i zapytała wprost, czy Wojewódzki chce ją w coś wrobić! Zobaczcie, co się wydarzyło. Zwłaszcza pytanie o wesele Cichopek mocno rozzłościło gwiazdę.

Spięcie Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego o wesele Katarzyny Cichopek

Anna Mucha dopiero co pojawiła się w ćwierćfinałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", a teraz wzięła udział w podcaście 'WojewódzkiKędzierski'. Początkowo rozmowa przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, dopóki nie pojawił się temat ślubu Cichopek i Kurzajewskiego, na którym Mucha nie pojawiła się z powodu zobowiązań zawodowych. Wojewódzki zapytał aktorkę wprost:

Ania, gdybyś mogła to pojechałabyś na ten ślub? - zapytał początkowo spokojnie Wojewódzki

Prawdopodobnie tak - wyznała aktorka

Ich gościem był Jacek Kurski. - wtrącił Wojewódzki

Wtedy Kuba Wojewódzki zaczął wymieniać, za co jego zdaniem jest odpowiedzialny Jacek Kurski, który gościł na weselu Cichopek i Kurzajewskiego. Padły naprawdę mocne słowa, a dziennikarz nie szczędził byłemu dyrektorowi TVP mocnych słów i zapytał Annę Muchę.

To nie jest dla Ciebie wykluczające towarzystwo nawet na weselu przyjaciółki? Chcę, żebyś mi bardzo serio na to odpowiedziała.

Rozumiem, dlaczego tam był - przyznała Mucha

A to powiedz mi, dlaczego tam był - dopytywał Wojewódzki

Był partnerem, jest partnerem Joanny Kurskiej, która jest z kolei dobrym duchem Kaśki i Maćka. - odpowiedziała Mucha

Czyli jakby się przyjaźnili z żoną Pinocheta i Pinochet by przyjechał na to wesele, też byś powiedziała, ok, to jest osoba towarzysząca, która jest jakby wyzuta z moralnej, etycznej oceny? - kontynuował Wojewódzki

Nie chodzi o to. Chodzi o to, że zadałeś mi pytanie, dlaczego on tam był i ja Ci odpowiedziałam na to pytanie. W ogóle to jest ciekawe, że ja teraz muszę się tłumaczyć z listy gości Kaśki i Maćka na ślubie. - powiedziała Mucha

Wojewódzki coraz mocniej drążył temat i w pewnym momencie zdenerwowana Mucha już nie wytrzymała.

W co Ty próbujesz mnie w tej chwili wrobić? Puknij się - wykrzyknęła zdenerwowana aktorka

W sieci zawrzało po pytaniach Wojewódzkiego do Muchy

Internauci są mocno zaskoczeni tym, że rozmowa zeszła na tak polityczne tory, a Kuba Wojewódzki rozmawiał z Anną Muchą tak, jakby to ona zaprosiła Jacka Kurskiego na wesele. Jak wiadomo, aktorka miała się tam pojawić w roli gościa i nie miała wpływu na obecność innych osób, które zdecydowali się zaprosić nowożeńcy.

Pretensje do gościa weselnego, że inny gość weselny był zaproszony na tą samą imprezę. Kuba wyluzuj

Dokładnie, to samo myślę, czemu ma nie iść na wesele koleżanki/przyjaciółki bo jest tam ktoś z kim ma inne poglądy ? Nie musiała się z nim bawić przecież.

Wydaje mi się, że Kaśka zaprosiła jego żonę, a on był osobą towarzyszącą

Jak lubie Kubę, tak nie rozumiem co ma Mucha do listy gości wesela Kurzopków? Nawet gdyby sie pojawiła na tym weselu, to musi to odrazu oznaczać że zgadza się z poglądami każdego z gości??

Co więcej, internauci podkreślają też, że Kuba Wojewódzki do swojego programu zaprosił Dagmarę Kaźmierską, mimo że powszechnie była znana jej przeszłość.

A Kuba gościł u siebie Kazimierską - lista jej 'dokonań' jest równie imponująca , i co? Dlaczego legitymizuje takie osoby?

Sądzicie, że Kuba Wojewódzki przesadził?

