Już w najbliższy wtorek 6. października w programie u Kuby Wojewódzkiego zobaczymy samą "Królową życia" - Dagmarę Kaźmierską! Na ten odcinek z niecierpliwością czekają fani bohaterki hitu TTV. Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się zdjęcie z samym Kubą Wojewódzkim. Dagmara zapowiada starcie tytanów i nie mamy wątpliwości, że będzie się działo. Zobaczcie sami!

Dagmara z "Królowych życia" pozuje z Kubą Wojewódzkim i zapowiada starcie tytanów! Fani: "Trafiła kosa na kamień"

To będzie jedno z najbardziej emocjonujących spotkań w historii programu Kuby Wojewódzkiego - o to z pewnością już zadba Dagmara Kaźmierska. Każdy, kto śledzi losy Dagmary doskonale wie, że gwiazda zawsze ma odpowiedź na każde pytanie, a przy tym ogromne poczucie humoru. Już wiemy, że "Królowa życia" zagwarantowała sobie mocne wejście do studia! Gwiazda hitu TTV wręczyła Kubie Wojewódzkiemu ramkę z fotomontażem, na którym widać "Królową życia" siedzącą na słynnej kanapie, a tuż obok, jest... roznegliżowany Kuba Wojewódzki z kieliszkiem szampana. Ten prezent prowadzący zapamięta na pewno na długo.

"Królowa życia" jest już po nagraniu odcinka, a na jej Instagramie właśnie pojawiło się zdjęcie z królem telewizji. Internauci już nie mogą się doczekać, aż usłyszą jej rozmowę z samym Kubą Wojewódzkim. Dagmara Kaźmierska pod fotografią z prowadzącym show dodała również opis, w którym zapowiada, że będzie to prawdziwe starcie tytanów.

Można Go kochać , bądź nienawidzić 🖤Jednakże za niesamowitą bystrość umysłu należy szanować 🖤👑 🔥🔥🔥STARCIE TYTANÓW 🔥🔥🔥😉😉😉już we wtorek o godź 22.30 w TVN 🔥🔥🔥 Tak więc nie przegapcie tego co się będzie działo na najsłynniejszej kanapie w tym kraju 😜😜😜🔥😘😘😘🔥 Buziaki Aniołki 💖 - napisała Dagmara Kaźmierska.

Fani mają przeczucie, że to starcie będzie zdecydowanie należało do Dagmary Kaźmierskiej!

- Kuba przeżył 😉😂😘 ??? - "Trafiła kosa na kamień" 😜 Ściskam 🥰 - No faktycznie starcie tytanów 🔥 takie charakterki 😂 muszę ogladnąć ☝🏼 - Ło matko....no to będzie ogień 👏👏będę oglądać choćby oczy na zapałki. - Jezus nie mogę się doczekać wtorku 😍 Będzie się działo na tej kanapie - Ale mieszanka wybuchowa 😂 i po chłopie - piszą fani.

My już nie możemy się doczekać najbliższego odcinka Kuby Wojewódzkiego! Czeka nas naprawdę mnóstwo emocji. Przedtem jednak zobaczcie najnowsze zdjęcie Dagmary Kaźmierskiej, którym pochwaliła się na Instagramie.

Odcinek Kuby Wojewódzkiego z udziałem Dagmary Kaźmierskiej będziemy mogli zobaczyć już we wtorek, 6. października o godzinie 22:30.

"Królowa życia" nie poszła na spotkanie z Kubą Wojewódzkim z pustymi rękami! Ten prezent prowadzący show na pewno zapamięta na długo!