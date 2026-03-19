"Królowa przetrwania" już od pierwszych odcinków wzbudza w telewidzach duże emocje. Uczestniczki o różnych charakterach, wywodzące się z różnych środowisk mają za zadanie nie tylko stawić czoła wymagającym zadaniom podczas konkurencji, trudnym warunkom w dżungli na Sri Lance, lecz także zadbać o wzajemne relacje. W ostatnim odcinku o dobrą atmosferę postanowiła zawalczyć Aga Grzelak, choć jej chęci przyniosły zupełnie odwrotny rezultat. Jaką reakcję Karoliny Pajączkowskiej zarejestrowały kamery?

Spięcie Agi Grzelak i Karoliny Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania"

Atmosfera w "Królowej przetrwania" staje się coraz bardziej napięta. Choć w poprzednim odcinku "Królową przetrwania" opuściła Dominika Serowska, to na planie programu i tak nie brakuje emocji. Jednym z najbardziej przejmujących momentów w trzecim odcinku była rozmowa zainicjowana przez influencerkę Agę Grzelak z dziennikarką Karoliną Pajączkowską. Aga postanowiła skonfrontować Karolinę z jej ostatnimi zachowaniami oraz dać jej szansę na przedstawienie jej perspektywy, by spróbować zadać kres napiętej atmosferze w zespole.

Mimo szczerych chęci, Pajączkowska wprost przyznała, że poczuła się zaatakowana, nie wyraziła chęci otwartej refleksji nad swoimi ostatnimi zachowaniami, a w dodatku nazwała Grzelak "narcystką" oraz porównała jej mentalność do poziomu 10-letniego syna dziennikarki. W pewnym momencie Pajączkowska podniosła głos na influencerkę, wstała i wyszła z namiotu, w którym rozgrywała się rozmowa. Po fali zarzutów Adze puściły nerwy i zaczęła ronić łzy. Internauci nie szczędzili komentarzy wobec całej sytuacji.

Internauci grzmią po rozmowie Grzelak i Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania"

Pod fragmentem odcinka przedstawiającym emocjonalną rozmowę Agi Grzelak i Karoliny Pajączkowskiej w "Królowej Przetrwania" masowo zaczęły pojawiać się komentarze śledzących program internautów. Nie zabrakło głosów doceniających postawę Agi w obliczu konfliktu.

Aga bardzo fajne podejście i chęć rozmowy i wyjaśnienia bez złych emocji.

Aga Grzelak, totalnie w punkt. Próbowałaś się dogadać, zrozumieć inne podejście, omówić problem, żeby w grupie nie było kwasu, ale niestety niektórzy nie mają taktu.

Duża część internautów zdecydowała się też otwarcie skrytykować postawę Pajączkowskiej, która swoim zachowaniem odrzuciła chęć pojednania się i oczyszczenia atmosfery z zespole.

Karolina dużo pracy Cię czeka nad sobą...Nie udowadniaj nikomu niczego, nie ta droga. Ferment to Twoje drugie imię.

Naprawdę tragiczna kobietą.... Zarozumiała i narcystyczna.... Nie przyjmuje słów krytyki...

W gąszczu komentarzy znaleźć można również głosy osób wstawiających się za Karoliną Pajączkowską.

A ja bardzo lubię Karolinę.

Kobieta petarda. Klasa! Charyzma! Ma coś w sobie.

