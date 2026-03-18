Po odpadnięciu Dominiki Serowskiej, która jako pierwsza pożegnała się z programem, atmosfera między uczestniczkami wyraźnie się zaostrzyła. Mała Ania nie kryła emocji, gdy Karolina Pajączkowska odniosła się do tej sytuacji w mediach społecznościowych, co szybko doprowadziło do napięcia i przerodziło się w otwarty konflikt.

Burza po eliminacji Dominiki Serowskiej z "Królowej przetrwania"

Program "Królowa przetrwania" od początku trzeciego sezonu wzbudza ogromne emocje, a rywalizacja w ekstremalnych warunkach szybko przerodziła się w serię napięć i konfliktów między uczestniczkami. Już w 2. odcinku doszło do pierwszej eliminacji - z show pożegnała się Dominika Serowska, co wywołało silne reakcje zarówno w obozie, jak i poza nim. Decyzja zapadła w wyniku głosowania, a jej odejściu towarzyszyły łzy i duże emocje, szczególnie ze strony Karoliny Pajączkowskiej

Po emisji odcinków atmosfera zrobiła się jeszcze gorętsza, ponieważ konflikt między uczestniczkami przeniósł się do mediów społecznościowych. W sieci zaczęła się prawdziwa burza - celebrytki wzajemnie komentują swoje zachowanie, a widzowie również nie szczędzą ostrych opinii. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudza postawa Karoliny Pajączkowskiej, wokół której narosło najwięcej emocji, co tylko podsyca internetową potyczkę między uczestniczkami.

Mała Ania reaguje na słowa Pajączkowskiej

Na dwa dni przed emisją trzeciego odcinka reality show Karolina Pajączkowska zdecydowała się przerwać milczenie w sprawie eliminacji Dominiki Serowskiej z "Królowej przetrwania". Na Instagramie opublikowała fragment jej wypowiedzi, a przy okazji dodała własny komentarz, wyjaśniając, dlaczego to właśnie Dominika, a nie ona, musiała opuścić program.

Wiele osób pytało mnie, dlaczego mała Ania wyeliminowała Dominikę Serowską, a nie mnie. Dziś mogę Wam powiedzieć, że po eliminacjach Ania rzuciła: 'Musiałam zostawić Pajączkowską, żeby mieć z kim dramy robić'. W kolejnych odcinkach zobaczycie, jak realizowała swój scenariusz napisała.

Na odpowiedź Sowińskiej nie trzeba było długo czekać.

Po pierwsze to nikt cię o nic nie pyta, a po drugie ja nie musiałam z tobą dram robić. Ty sama jesteś jedną wielką dramą. Szkoda że w programie ci języka w gębie brakowało i odzywać potrafiłaś się tylko na setkach. Jak się widzimy to nawet na mnie nie patrzysz. Za to Na Instagramie to pierwsza jesteś do wciskania innym kitu zresztą jak zawsze. Od pierwszego odcinka gadasz że wszyscy wszystko zobaczą po czym widać tylko kompromitację. KURTYNA napisała Mała na Instagramie.

Chwilę później ponownie zdobyła się na wymowny komentarz.

Zaufajcie mi, że naprawdę nikt nie pytał, bardzo często jak influencerki chcą wrzucić na story swoje przemyślenia odnośnie kogoś i żeby to nie wyszło, że to one zaczynają znowu jakąś aferę, to zaczynają od zdania - Wiele osób pytało mnie, gówno prawda, nikt Cie nie pytał, NIKT. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, dlaczego nominowałam Dominikę a nie Ciebie, to by zapytał mnie, a nie Ciebie, a mnie też nikt nie pytał dodała.

Po czyjej stronie jesteście w tym konflikcie?

