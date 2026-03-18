Trzeci sezon programu "Królowej przetrwania" przyciąga przed ekrany rzesze widzów, a każdy odcinek obfituje w silne emocje. W ostatnim z nich doszło do ostrej wymiany zdań między uczestniczkami, po której Agnieszka Grzelak nie zdołała ukryć ogromnych emocji. Zobaczcie, co wydarzyło się w trzecim odcinku.

Napięta atmosfera w "Królowej przetrwania"

"Królowe przetrwania" to reality show, w którym znane kobiety muszą zmierzyć się z wymagającymi warunkami z dala od codziennego komfortu. Uczestniczki trafiają do dzikiego otoczenia, gdzie wykonują trudne zadania, walczą o przetrwanie i uczą się współpracy, często przekraczając własne granice. Program pokazuje nie tylko fizyczne wyzwania, ale też prawdziwe emocje i relacje między bohaterkami, które w ekstremalnych warunkach stają się jeszcze bardziej intensywne. Ostatnio Mała Ania ostro oceniła zachowanie Karoliny Pajączkowskiej.

Trzeci sezon programu od początku wzbudza ogromne emocje i przyciąga uwagę widzów dynamicznymi relacjami między uczestniczkami. Wśród nich szczególnie widoczne było napięcie między Agnieszką Grzelak a Karoliną Pajączkowską, które od samego początku nie pałały do siebie sympatią. Różnice charakterów i podejścia do rywalizacji sprawiały, że ich relacja była pełna dystansu i niewypowiedzianych pretensji.

Agnieszka Grzelak zalała się łzami

W trzecim odcinku doszło jednak do szczerej rozmowy między kobietami. Agnieszka próbowała zrozumieć zachowanie Karoliny i wyjaśnić narastające nieporozumienia, licząc na poprawę relacji.

Pomóż mi zrozumieć, jak ty funkcjonujesz, że ty sama nie wiesz, kim jesteś? Nie styka mi, co ty sobą reprezentujesz. (...) Oceniam to, co robisz versus to, co mówisz. (...) Mam wrażenie, że nikt inny tu nie gra tak, jak ty. (...) Tłumaczysz to byciem skomplikowaną. Tylko dla mnie taka hipokryzja to nie jest skomplikowanie zwróciła się Agnieszka do Karoliny.

Karolina nie zwlekała długo z odpowiedzią.

Ja jestem na stałe dobrym człowiekiem, który chce pomagać. Dominika to we mnie od razu dostrzegła odparła.

Dodała również, że Agnieszka Grzelak nie ma możliwości ocenić, jaka jest naprawdę, ponieważ sytuacja w programie nie odzwierciedla jej prawdziwego życia.

Jestem taka, że albo się mnie kocha albo się mnie nienawidzi. (...) Nie musisz mnie lubić (...) Moim zdaniem ty masz jedną podstawową wadę, oceniasz ludzi i wkładasz ich do pudełek. Obgadywanie mnie i komentowanie tego, jaka jestem, nie jest wyrazem twojej otwartości odpowiedziała stanowczo Karolina.

Mimo próby dialogu, uczestniczkom nie udało się dojść do porozumienia, a emocje wzięły górę - ostatecznie influencerka nie wytrzymała napięcia i zalała się łzami.

Nierówna rywalizacja między Pajączkowską a Grzelak

W trzecim odcinku "Królowej przetrwania" uczestniczki musiały zmierzyć się z zadaniem, które szybko pokazało różnice w ich podejściu do rywalizacji. Część z nich postawiła na sprzedaż owoców, starając się zdobyć środki w bardziej "uczciwy" sposób, podczas gdy inne zdecydowały się na bardziej kontrowersyjne rozwiązanie - sprzedawały własne rzeczy, co dało im wyraźną przewagę i ostatecznie zapewniło zwycięstwo.

Taka strategia wywołała spore napięcia i poczucie niesprawiedliwości, szczególnie wśród uczestniczek, które trzymały się pierwotnych zasad gry. Rywalizacja między Karoliną Pajączkowską a Agnieszką Grzelak nabrała przez to jeszcze ostrzejszego charakteru, a różnice w podejściu do zadania tylko pogłębiły istniejący już konflikt między nimi.

