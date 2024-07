Na scenie jest od ponad 20 lat, a każdy jej koncert czy występ w telewizji spotyka się z wielkim uznaniem jej fanów. Doda w rozmowie z Party.pl zdradziła, co robi przed wyjściem na scenę, by czuć się dobrze i zaśpiewać jak najlepiej. Nie chodzi tylko o sen, który dla wokalistki jest najistotniejszy. Wielką rolą odgrywa również... dieta.

Już za chwilę Dodę zobaczymy podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023, zaraz potem na scenie w Opolu. Podczas konferencji opolskiego festiwal gwiazda zdradziła nam, jakie ma rytuały przed koncertowaniem. Wokalistka trzyma się dość restrykcyjnych zasad:

Oprócz snu, to dieta, dokładnie mam wyliczone ile godzin przed wyjściem na scenę zjem, co zjem, jaki to ma być posiłek, żeby mnie trzymał energetycznie dobrze, żebym nie była ospała, ani też głodna. Zwracam uwagę, też żeby się nawodnić, bo człowiek wtedy ładniej wygląda na buzi - mówi nam gwiazda.