Doda zagra w teatrze Tomasza Karolaka w sztuce "Słownik Ptaszków Polskich"! Artystka kilka dni temu zamieściła na Instagramie wymowne zdjęcie, które podpisała krótko: teatr. W tle był Krzysztof Materna, a nam udało się ustalić, że gwiazda pojawi się właśnie w tej sztuce w Teatrze Imka. Na profilu na portalu społecznościowym Janusza Chabiora pojawiło się zdjęcie całej ekipy z podpisem:

Słownik Ptaszków Polskich Kuby Morawskiego..ruszyła praca parą pełną ) reż. K. Materna

O czym jest sztuka? To na razie owiane jest tajemnicą, ale na pewno nie zabraknie wrażeń. Doda zagra u boku największych polskich aktorów. W obsadzie znalazła się między innymi Olga Bołądź czy Janusz Chabior. Rabczewska na swoim fanpage'u umieściła też wideo, na którym z całą ekipą prosi o wsparcie dla małej Lenki. Jesteście ciekawi, jak Doda wypadnie na deskach teatru?Kiedy premiera? 6 maja!

To nie będzie pierwsze doświadczenie Dody na deskach teatralnych. Artystka swoją karierę zaczynała w Teatrze Buffo, gdzie pracowała przy kultowym już spektaklu "Metro". Tam nauczyła się ciężkiej pracy i dyscypliny, która pomaga jej w karierze. W ostatnich miesiącach gwiazda wspominała w wywiadach, że to był wyjątkowy czas i chciałaby mieć jeszcze możliwość pojawienia się na deskach teatralnych. W pewnym stopniu to marzenie już się spełniło, ponieważ Doda wystąpiła w Teatrze Sabat Małgorzaty Potockiej ze swoimi piosenkami, gdzie zrobiła show dla zgromadzonej publiczności. Teraz przyszedł jednak czas na większe wyzwania. Dzięki Tomaszowi Karolakowi i spektaklowi "Słownik Ptaszków Polskich" Rabczewska ma okazję rozwinąć skrzydła. Kibicujecie jej?

