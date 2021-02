Sonia Bohosiewicz wrzuca odważne zdjęcie dekoltu, a Dowbor znów zalicza wpadkę! „Będzie ochrzan od żony”

Maciej Dowbor znów podpadnie żonie i to znów z powodu... dekoltu innej pani? Nie tak dawno zachwycił się wydekoltowaną Basią Kurdej-Szatan w komentarzu pod jej zdjęciem w stroju kąpielowym z Zanzibaru. Teraz znów skomentował zdjęcie dekoltu innej gwiazdy - Soni Bohosiewicz. W reakcji inni komentujący już zapowiadają "ochrzan od żony". Zresztą Joanna Koroniewska też skomentowała wywołujące wiele emocji zdjęcie. Co napisała słynna para i jak to się skończy?

Zobacz także: Wielka radość w domu Koroniewskiej i Dowbora! „Szampan będzie lał się strumieniami”

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie pokazują twarzy córek? Mają jeden ważny powód 03:51

Komentarz Macieja Dowbora pod odważnym zdjęciem Soni Bohosiewicz

Zaczęło się od wpisu Soni Bohosiewicz, która wrzuciła odważne zdjęcie w bieliźnie, pytając obserwujących jej profil o opinię:

Czy to byłoby dobre zdjęcie na okładkę płyty? Tylko szczerze! Tak czy nie?

Jedna osoba z komentarzy dostanie ode mnie płytę, jak już będzie.

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, w tym wielu gwiazd. Niektóre o płytach i okładkach wiedzą wiele. Jak Kayah, której albumy osiągały ogromne sukcesy, i która sama założyła wytwórnię płytową. Jej odpowiedź była krótka: 👌🏻

Koleżanka "po fachu" Natalia Kukulska dodała wierszem:

Jestem za! Choć gdybym pożyczyła Ci ciała - więcej byś na okładce miała.

Małgorzata Foremniak była zachwycona:

Yes, yes, yes yes!!!!! 😜😜😜😜😜😜

Podobnie Katarzyna Zielińska:

PIĘKNE

Red Lips

Boskie!!!! 🖤🙌🏽💋

czy Ada Fijał

Bardzo! Takie retro, sprzed ery photoshopa

Karolina Szostak zwróciła uwagę za to na stylizację Bohosiewicz:

A ja poproszę to body koronkowe.

Znów sporo emocji wzbudził komentarz Macieja Dowbora, który napisał krótki, za to nie pozostawiając wątpliwości:

Działa na wyobraźnie 😂😂😂

Nic dziwnego, że pod komentarzem pojawiły się od razu uwagi:

znow bedzie zebrany ochrzan od Żony 😉 nic Cię ostatnia zadyma nie nauczyła

A co na to sama Joanna Koroniewska? Ona też skomentowała zdjęcie Soni Bohosiewicz. I to bez owijania w bawełnę.

Zaj...ste 💞💞💞💞💞💞

Czy będzie reprymenda dla męża? Przekonamy się już niedługo.

A oto zdjęcie, które wywołało aż tyle emocji:

Swój komentarz znów zostawił Maciej Dowbor. Myślicie, że będzie "ochrzan"?

Instagram

Sonia Bohosiewicz w tej samej sesji: