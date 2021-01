Wielka radość w domu Koroniewskiej i Dowbora! „Szampan będzie lał się strumieniami”

Maciej Dowbor opublikował wzruszający wpis dotyczący życia prywatnego swojej rodziny. Jak sam zaznaczył, zawsze z Joanną Koroniewską starają się nie informować w swoich mediach społecznościowych o prywatnych sprawach swoich dzieci. Tym razem dumny tata musiał zrobić wyjątek. Janina osiągnęła niezwykły sukces, którym koniecznie trzeba się pochwalić. Jak zapewnił Dowbor: ''Szampan będzie lał się strumieniami''.

Maciej Dowbor chwali się sukcesem córki

Maciej Dowbor postanowił pochwalić się ogromnym sukcesem swojej córki Janiny. Do tej pory Dowborowie dbali, by o ich dzieciach w mediach nie mówiono, zdecydowali także, że nie będą pokazywać zdjęć swoich pociech. Czasem Joanna Koroniewska pokazuje młodszą córkę Helenkę, rzadziej starszą Janinę. Tymczasem dziewczyna jest bardzo utalentowana i uczęszcza do szkoły muzycznej.

Dziś mamy powody do oblewania sukcesu! 🥂🍾Szampan (dla dzieci😜) będzie się u nas lał strumieniami. Nigdy nie sądziłem, że sukcesy dzieci mogą dawać rodzicom aż tyle satysfakcji!!! Jak wiecie, chronimy prywatność naszych córek i nie zdradzamy szczegółów z ich życia. Dlatego też nigdy nie chwaliliśmy się osiągnięciami naszej starszej Janiny, która od 6 lat uczęszcza do Szkoły Muzycznej 1 stopnia w klasie fletu - napisał na Instagramie dumny tata.

Tym razem sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Janina wygrała dwa prestiżowe konkursy muzyczne:

Jednak są takie momenty, kiedy duma rodzicielska, ale też chęć docenienia naszego dziecka jest silniejsza, szczególnie że zasłużyło na to swoją ciężką i konsekwentną pracą. Dlatego ze wzruszeniem chciałbym się pochwalić, że nasza starsza córka Janina Nina Dowbor na przestrzeni kilkunastu dni zajęła 1. miejsce w dwóch prestiżowych konkursach muzycznych- jednym ogólnopolskim, a drugim międzynarodowym (w Estonii) z udziałem młodych muzyków z całego świata. Córeczko - jestesmy z Ciebie dumni ❤️❤️❤️ - chwali się dumny tata.

Fani i przyjaciele rodziny dołączają liczne gratulacje. Najbardziej nad sukcesem córki Dowborów rozpisał się Piotr Gąsowski, który gratuluje Janinie osiągnięći wspaniałych rodziców:

Duma mnie rozpiera!!! Brawo Janeczko! To jest coś wspaniałego ! To jest Twój ogromny , zasłużony sukces (sukcesy)!!! (...) Masz Janeczko kapitalnych rodziców , i możecie być z siebie dumni nawzajem! Naprawdę „serce roście” patrząc na Waszą rodzinę! Huuuuraaaa! Wiwat Dowbory! - komentuje Piotr Gąsowski. Śledziłam wyniku ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym brała udział Wasza córka i kiedy przeczytałam nazwisko Dowbor, myślałam, że to zbieżność nazwisk. 😉 Pięknie zagrała! ♥️ - dodaje internautka. Gratulacje od wujka - napisał Grzegorz Hyży.

My także dołączamy się do licznych gratulacji!

Zobacz także: Joanna Koroniewska gorzko wspomina zaręczyny z Maciejem Dowborem : "Ktoś się nie wykazał"

Maciej Dowbor musiał pochwalić się wielkim sukcesem starszej córki.

Janina Dowbor ma 11 lat.