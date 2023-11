Minął ponad miesiąc od śmierci ojca Małgorzaty Sochy, który od kilku lat chorował na Alzheimera. Socha sama mówiła, że jej zdaniem Alzheimer, to straszna choroba - zabiera w życiu wszystko co najpiękniejsze - wspomnienia i umysł. Pan Jerzy, ojciec Sochy, zmarł ponad miesiąc temu ("Dałeś nam skrzydła..." Małgorzata Socha w poruszającym wpisie żegna swojego tatę). Aktorka dopiero teraz otrząsnęła się po wielkiej stracie i powiedziała jak się czuje:

Reklama

Chyba łatwiej pogodzić się ze stratą kogoś bliskiego, gdy się z tym liczysz. Chociaż nigdy nie można być gotowym na odejście najbliższych, to jednak mój tata nas do tego w jakiś sposób przygotował. Chorował przez wiele lat. Wielką rekompensatą jest to, że wkrótce w naszej rodzinie pojawi się nowy człowiek i wypełni tę pustkę. Moja trzecia ciąża daje mi więc nową energię i siłę (Poród coraz bliżej, a brzuszka nie widać! Ciężko uwierzyć, że Małgorzata Socha jest w ciąży!) - powiedziała Socha w wywiadzie dla "Pani".

Więcej: Tak będzie mieć na imię trzecie dziecko Sochy?!

Socha o swoim ojcu - jak ją wychowywał?

Socha bardzo kochała swojego ojca - to z domu wyniosła to co najważniejsze - dzięki swoim rodzicom:

(...) rodzice próbowali mnie trochę wyciszyć. Nie byłam dzieckiem, któremu się mówiło: „Jesteś świetna, najlepsza!”. W ten sposób kiedyś raczej się nie wychowywało. Za każdym razem, gdy coś mi się nie udało, otrzepywałam się i szłam dalej. I ta postawa przydała mi się także w życiu zawodowym - powiedziała Socha.

Okazuje się, że gwiazda niemal idealna, nie zawsze odnosi same sukcesy - sama to powtarza"

Teraz wszystkim wydaje, że jestem osobą, która odnosi same sukcesy, ale mogę powiedzieć, że jakieś 80% zawodowych rzeczy mi nie wyszło. Tyle że media czy widzowie nie mają o tym pojęcia. A dzięki wyniesionej z domu lekcji pokory wiem, że nie wolno się poddawać, wątpić w siebie - dodała Socha w wywiadzie.

Dziecko Małgorzaty Sochy już niebawem się pojawi na świecie. Prywatnie jest w szczęśliwym związku małżeńskim z biznesmenem Krzysztofem Wiśniewskim, z którym ma dwie córki: Zofię i Barbarę. W 2018 roku okazało się, że jest w trzeciej ciąży.

Małgorzata Socha już niedługo urodzi trzecie dziecko.

Reklama

Miesiąc temu zmarł jej ojciec. Od lat chorował na Alzheimera.