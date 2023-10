Niemal dwa tygodnie zajęło Natalii Janoszek wydanie oświadczenia w sprawie filmu, który został opublikowany przez Krzysztofa Stanowskiego na "Kanale Sportowym". Dziennikarz oskarżył celebrytkę o zmyślenie swojej kariery w Bollywood - swoją tezę w materiale poparł wieloma dowodami. Według Natalii film jest jednak bardzo nierzetelny - ma zamiar więc skierować sprawę do sądu!

Natalia Janoszek odpowiada na oskarżenia Krzysztofa Stanowskiego

Natalia Janoszek po publikacji odcinka "Dziennikarskie zero" Krzysztofa Stanowskiego pod tytułem "JAK ZMYŚLIĆ KARIERĘ I TRAFIĆ NA SZCZYT? NATALIA JANOSZEK VS TVN, POLSAT I TVP" zniknęła z mediów na kilkanaście dni. Teraz wróciła na Instagram z oświadczeniem, w którym odnosi się do zarzutów Stanowskiego dotyczących jej kariery:

W dniu 23.05.2023 w swoim materiale wideo Pan Krzysztof Stanowski postanowił bezprawnie i bezpodstawnie naruszyć moje dobra osobiste. Przedstawił w nim informacje nieprawdziwe, mylące opinię publiczną, a poprzez brak ich rzetelnej weryfikacji, skierował oszczerstwa i pomówienia wobec mojej osoby. Każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym negatywnej oceny czyichś dokonań zawodowych. Na tym polega też praca prawdziwych dziennikarzy, starających się dociec prawdy. Krytyka nie może jednak zmierzać do ośmieszenia i zniszczenia innej osoby. W imię wolności słowa nie można bezkarnie oczerniać, mówić półprawd i wyzywać drugiego człowieka, co Pan Stanowski uczynił wielokrotnie w swoim materiale. Na kulturę hejtu nie powinno być niczyjej zgody. - pisze Janoszek.

TRICOLORS/East News

W dalszej części swojego oświadczenia Janoszek uważa, że Stanowski w filmie demaskującym jej karierę wielokrotnie mijał się z prawdą:

W moim przypadku Pan Stanowski oparł swój nierzetelny materiał na medialnej tezie, iż moje osiągnięcia były wymyślone. Chcąc za wszelką cenę tę tezę uzasadnić mijał się z prawdą, prezentując tendencyjnie i wybiórczo fragmenty moich wypowiedzi, by pasowały do jego tezy.

Natalia zapowiada więc pozew:

Każde bezprawne działanie naruszające dobro osobiste wymaga reakcji. Dlatego po wnikliwym przeanalizowaniu tych materiałów przez kancelarię prawną, po ich konfrontacji z dokumentami i dowodami potwierdzającymi brak rzetelności oraz brak zgodności z faktami z mojego życia zawodowego podjęłam decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym pozwu przeciwko Panu Krzysztofowi Stanowskiemu - kończy swój wpis celebrytka.

Stanowski w swoim filmie przyjrzał się karierze Natalii Janoszek w Bollywood, o której chętnie opowiadała w mediach - m.in. sprawdził filmy, w których zagrała i ich popularność oraz podważył prestiż otrzymanych przez nią nagród. Sprawdził również ilość obserwatorów na jej koncie twierdząc, że większość z nich to fikcyjne konta:

To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. (...) Nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej. Mało tego, ja uważam, że tak dobrze wypadasz w polskich mediach, że wszyscy machną ręką na to, że wszystko sobie zmyśliłaś - mówił Stanowski.

Jak myślicie, Stanowski odpowie Natalii?

