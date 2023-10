Wiadomość o śmierci Jolanty Szczypińskiej była ciężkim ciosem dla Jarosława Kaczyńskiego. 61-letnia posłanka PiS była osobą pogodną i bardzo lubianą, nie tylko przez kolegów swojej partii. Dlatego jej odejście poruszyło całą polską scenę polityczną. Posłanka i prezez PiS znali się od ponad 30 lat. Szczypińska nie miała rodziny i swoją pracę traktowała jak drugi dom, jednak od dłuższego czasu ciężko chorowała. W ciężkich chwilach mogła liczyć na pomoc Kaczyńskiego. Zobacz: Jolanta Szczypińska nie żyje, posłanka PiS miała 61 lat Przyjaciele pomogli Jolancie Szczypińskiej W ostatnich tygodniach duże wsparcie dla chorej posłanki płynęło od jej przyjaciół. Najbliższą z nich była Elżbieta Witek, szefowa pabinetu politycznego premiera Morawieckiego, która w rozmowie z se.pl wyznała: Była bardzo schorowana, potwornie cierpiąca i samotna. Nie miała rodziny, ale to nie znaczy, że była sama… Byłam przy niej przez ostatnie trzy miesiące, cały czas. Także w godzinie śmierci. Był przy niej także prezes Jarosław Kaczyński, który regularnie Jolę odwiedzał - zdradziła w rozmowie z se.pl Jolanta Szczypińska była w szpitalu od 16 września, od tego czasu jej stan się pogarszał. Kiedy trafiła na oddział intensywnej terapii mogły odwiedzać ją tylko dwie osoby - Witek i Kaczyński. To oni opiekowali się posłanką do samego końca. Elżbieta Witek zdradziła jeszcze, że wiele osób dzwoniło do Szczypińskiej, chcąc podtrzymać ją na duchu: Dopóki była w stanie, odbierała telefony z licznymi wyrazami wsparcia. Ale później odwiedzaliśmy ją tylko ja i Jarosław Kaczyński. Bardzo go to dotknęło… podobnie jak mnie. Zwłaszcza, że był przy Joli – widział tę chorobę, widział to cierpienie. Mówił o tym, że bardzo cierpiała przez całe życie, doznała wielu krzywd, nie miała łatwo, a mimo to pomagała...