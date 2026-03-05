Paulina Smaszcz zaskoczyła ws. Wojewódzkiego i Rosińskiej. Są po ślubie?

W polskim show-biznesie trudno o bardziej elektryzujący temat niż domniemany ślub Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Przez ostatnie miesiące internauci nieustannie doszukują się dowodów na zawarcie małżeństwa przez dziennikarza i gwiazdę stacji TVN. Choć żadne z zainteresowanych nie potwierdziło tych informacji oficjalnie, w sieci regularnie pojawiają się sugestie, które dodatkowo podgrzewają atmosferę.

Paulina Smaszcz wygadała się ws. małżeństwa Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej

Sytuacja nabrała jeszcze większego rozpędu, gdy Paulina Smaszcz została gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”. W trakcie rozmowy, podczas której dziennikarka opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach, nieoczekiwanie odniosła się także do życia Kuby Wojewódzkiego. Smaszcz zasugerowała, że dziennikarz przeszedł dużą przemianę. Sam stwierdził, że jest dziś bardziej empatyczny.

Bo założyłeś rodzinę powiedziała Smaszcz.

Na te słowa Wojewódzki nie odpowiedział jednoznacznie, ale i nie zaprzeczył. Postanowił w swoim stylu zostawić tę kwestię niedopowiedzianą.

Może. Może, bo wiele rzeczy też mi się zbliżyło. Założyłem inny obiektyw, wiesz? Jak w niektórych filmach przyznał Wojewódzki.

Smaszcz kontynuowała, komentując zauważalną zmianę w jego zachowaniu.

Ale to widać w tobie, wiesz, tę przemianę dodała.

No to ja się tylko mogę cieszyć podsumował Wojewódzki.

Tak wymijające, lecz sugestywne wypowiedzi sprawiły, że fani i media ponownie zaczęli zadawać pytania o prawdziwy status związku gwiazdy. Paulina Smaszcz swoją uwagą nie tylko dolała oliwy do ognia, ale też wywołała wrażenie, że prawda jest bliżej, niż przypuszczano.

Media mówią o małżeństwie Wojewódzkiego i Rosińskiej. Gwiazdy same podsycają plotki

Nie tylko podcast, ale też media społecznościowe i wystąpienia telewizyjne Kuby Wojewódzkiego są źródłem nieustannych spekulacji. Internauci zwracają uwagę na każdy detal - od obrączki na palcu po wpisy sugerujące rodzinne relacje.

Niektórzy zwracają uwagę, że zarówno Wojewódzki, jak i Rosińska bawią się domysłami opinii publicznej, celowo podrzucając aluzje i niedopowiedzenia. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że coś rzeczywiście się zmieniło w życiu dziennikarza - zmiana postawy, o której mówiła Smaszcz, jest zauważalna nawet dla widzów jego programu. Warto przypomnieć, że niedawno Żaneta Rosińska pokazała miłosny tatuaż.

Kuba Wojewódzki sam dolał oliwy do ognia, gdy podczas jednego z odcinków swojego programu telewizyjnego zaprezentował obrączkę na palcu. To wystarczyło, by ruszyła lawina spekulacji na temat jego życia prywatnego. W ślad za tym poszły wpisy Żanety Rosińskiej w mediach społecznościowych. W jednej z publikacji stwierdziła: „Mój mąż i ja postanowiliśmy, że nigdy nie będziemy się kłaść spać źli na siebie. Nie śpimy od soboty”. Taka deklaracja rozgrzała dyskusję i przekonała wielu, że para jest już po ślubie.

To jednak kolejny raz, gdy Wojewódzki sugeruje zmiany w życiu prywatnym. Najprawdopodobniej jest to - jak zwykle - nieco dziwny żart dziennikarza. Za pierwszym razem być może działał. Dziś coraz mniej osób w to wierzy.

