W piątek wieczorem media społecznościowe zadrżały od emocji, gdy Żaneta Rosińska, reporterka "Dzień Dobry TVN" określana przez wiele portali jako rzekoma żona Kuby Wojewódzkiego, zamieściła na swoim profilu zdjęcie nowego tatuażu na przedramieniu. Delikatny, lecz wyrazisty napis "we", co po angielsku oznacza "my", natychmiast rozpalił wyobraźnię internautów oraz tabloidów. Do zdjęcia Rosińska dodała grafikę czerwonego serca, podsycając tym samym domysły o głębokim uczuciu do 62-letniego "króla TVN".

Znak oddania czy kolejna zagrywka?

Tatuaż, choć minimalistyczny, został od razu uznany przez internautów za miłosny gest skierowany do Kuby Wojewódzkiego. Wzmożone zainteresowanie wzbudził fakt, że to nie pierwszy raz, gdy Żaneta Rosińska publicznie daje do zrozumienia, jak bardzo jest związana z dziennikarzem. Wcześniej reporterka "Dzień Dobry TVN" pojawiła się na oficjalnych wydarzeniach z obrączką na palcu, co również podgrzewało plotki o ślubie.

Media społecznościowe i fani komentują odważny krok Żanety Rosińskiej

Publikacja zdjęcia z tatuażem natychmiast wywołała falę komentarzy w sieci. Fani oraz komentatorzy zaczęli prześcigać się w domysłach, czy Kuba Wojewódzki również zdecydował się na identyczny tatuaż, symbolizujący wzajemne oddanie. Ta sugestia pojawiła się nie tylko wśród obserwatorów Rosińskiej, ale także w tabloidach. Gest reporterki "Dzień Dobry TVN" zinterpretowano jako kolejną prowokację i świadome podsycanie sensacyjnych doniesień na temat ich relacji. Warto podkreślić, że mimo licznych plotek, para nie potwierdziła oficjalnie swojego małżeństwa, pozostawiając całą sytuację w sferze domysłów.

Zarówno Żaneta Rosińska, jak i Kuba Wojewódzki od miesięcy są na ustach wszystkich, którzy interesują się show-biznesem. Reporterka regularnie zamieszcza w mediach społecznościowych posty, w których nie ukrywa bliskości z dziennikarzem. Z kolei Wojewódzki, choć przez lata deklarował niechęć do ożenku, od pewnego czasu także publikuje treści sugerujące poważny związek. Tatuaż z napisem "we" tylko podkręcił atmosferę wokół ich domniemanego związku, dając fanom i mediom kolejne powody do spekulacji.

