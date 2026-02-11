Spekulacje na temat ślubu Wojewódzkiego i Rosińskiej od miesięcy nie schodzą z czołówek portali plotkarskich. Chociaż oficjalnie nigdy nie potwierdzili swojego związku, ich publikacje w mediach tylko podsycają tę teorię. Niedawno Żaneta Rosińska otwarcie pisała o "mężu", jednak nie wszyscy wierzą w autentyczność tych wieści. Kuba Wojewódzki znany jest przecież z żartowania z mediów i umiejętności wzbudzania sensacji wokół własnej osoby. Teraz plotki o jego ślubie skomentował Piotr Kędzierski.

Piotr Kędzierski o ślubie Wojewódzkiego i Rosińskiej

Do sprawy odniósł się ostatnio Piotr Kędzierski, który przygotowuje się do udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Zapytany przez dziennikarzy, czy Wojewódzki pojawi się z żoną na widowni, by mu kibicować, Kędzierski bez ogródek odpowiedział:

Zdajemy sobie sprawę, że raczej nie powiedział w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Kędzierski nie był na ślubie ani weselu Kuby Wojewódzkiego

Piotr Kędzierski został również zapytany, czy był na weselu lub ślubie Kuby Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej, bez wahania wyznał:

Zatańczyłbym. Na ślubie nie byłem, na weselu też nie byłem. Jak mnie zaprosi to przyjdę. Chociaż nie wiem czy to jest dobry omen, jak ktoś ma cię zaprosić na ślub, który się odbył.

Wypowiedź Kędzierskiego tylko podgrzała emocje, bo nie jest tajemnicą, że zarówno media, jak i internauci oczekiwali potwierdzenia lub zaprzeczenia ślubu Wojewódzkiego i Rosińskiej od osób z ich najbliższego otoczenia. Tymczasem na próżno szukać takich wieści.

Związek Wojewódzkiego i Rosińskiej

Kuba Wojewódzki i Żaneta Rosińska publikują wspólne zdjęcia z tych samych wnętrz i są widywani jest razem na mieście. Jak donoszą media, Wojewódzki i Rosińska zostali niedawno "przyłapani" przez paparazzi w ekskluzywnych salonach z wyposażeniem wnętrz w centrum Warszawy. Po zakupach wybrali się na lunch do jednej z popularnych stołecznych restauracji. Chociaż na ich profilach często pojawiają się nagrania i wpisy, na których używają słów "mąż" czy "żona", nigdy nie zdecydowali się oficjalnie potwierdzić, jakie relacje ich łączą. Fani podejrzewają, że ta dwójka jest po ślubie, a oni chętnie podsycają te domysły. Niedawno Rosińska opublikowała zdjęcie, które podpisała:

Obiecaliśmy sobie z mężem, że nie będziemy przynosić pracy do domu

Za nią można było dostrzec kolekcję kubków m. in. nawiązujących do formatu "Kuba Wojewódzki" ale także innych projektów, w których brał udział, czyli "X Factor", "Idol" czy podczas "WojewódzkiKędzierski".

