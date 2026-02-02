Kuba Wojewódzki swoją karierę zaczynał jako radiowy dziennikarz muzyczny, choć to talk-show "Kuba Wojewódzki" przyniósł mu największą sławę. Popularność i sympatia widzów pozwoliły mu też na sprawdzenie się w roli jurora m.in. w programach "Idol" oraz "X Factor". Teraz wywołał kolejną medialną burzę. 1 lutego 2026 roku na swoim oficjalnym profilu na Instagramie opublikował enigmatyczny wpis, który od razu wzbudził lawinę komentarzy.

Kuba Wojewódzki wywołał burzę

Późnym wieczorem Kuba Wojewódzki udostępnił na swoim profilu na Instagramie wpis, który przez internautów został zinterpretowany niejednoznacznie. Dziennikarz znany z wywoływania dużych emocji i kontrowersji wśród swoich odbiorców, doskonale wie, jak kilkoma słowami rozbudzić ciekawość i zainteresowanie.

Najwyższy czas na wiosenne zakupy. Dziękuję za perfekcyjne dostarczenie przesyłki i za koordynację napisał Wojewódzki.

Tajemnicza wiadomość, utrzymana w tonie osobistego przełomu, przez wielu została odczytana jako zapowiedź powiększenia rodziny. W komentarzach nie brakowało gratulacji i spekulacji na temat ewentualnych narodzin dziecka.

Kuby Wojewódzkiego chwali się nowym zakupem

Choć wiele osób odczytało instagramowy post jako zwiastun powiększenia rodziny, prawda okazała się zupełnie inna. Kuba Wojewódzki ogłosił bowiem zakup nowego samochodu. Prezenter od lat znany jest z miłości do luksusowych i wyjątkowych pojazdów. Tym razem także nie zawiódł, pokazując zdjęcia auta wpisującego się w jego ekstrawagancki styl. Nowy samochód Wojewódzkiego natychmiast stał się obiektem pożądania i rozważań internautów, którzy próbowali zidentyfikować model i producenta na podstawie zamieszczonych zdjęć.

Czy Żaneta Rosińska i Kuba Wojewódzki sąrazem?

Dodatkowym paliwem dla plotek były zdjęcia Kuby Wojewódzkiego z Żanetą Rosińską, prezenterką znaną z programu „Dzień Dobry TVN”. Para została uchwycona podczas wspólnych wyjść, a internauci szybko zauważyli jeden szczegół. Mianowicie oboje mieli na dłoniach obrączki. To natychmiast uruchomiło spekulacje o możliwym ślubie, chociaż ani Wojewódzki, ani Rosińska nie potwierdzili oficjalnie, czy są razem.

