2 z 7

„Wyszłam za mąż, zaraz wracam”, napisała szczęśliwa Dominika Gwit tuż po ślubie z Wojtkiem. Teraz jej nazwisko to Gwit-Dunaszewska. Jej suknia ślubna to projekt marki specjalizującej się w modzie ślubnej plus size, rozmiarówka zaczyna się tam od nr 46! Do białej sukni ślubnej aktorka założyła wianek z prawdziwych kwiatów!