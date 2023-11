Wszyscy fani Karola Strasburgera kibicują mu i jego nowej życiowej partnerce Małgorzacie Weremczuk. I mimo że dzieli ich aż 37 lat, para zdaje się nie przejmować aż tak dużą różnicą wieku. Wiele mówi się o tym, że zakochani planują ślub, a w jednym z wywiadów Małgorzata nie wykluczyła nawet dzieci!

Teraz do tych wszystkich pogłosek krążących na jego temat postanowił odnieść się sam Strasburger! Co powiedział?

(Małżeństwo - przyp. red.) dla mnie to element drugoplanowy, administracyjny. Nie zagwarantuje nam szczęścia - mówił Karol Strasburger, cytowany przez "Super Express".

Jako przykład podał jego szczęśliwy związek z poprzednią partnerką Ireną:

- Z moją żoną Ireną żyłem 30 lat bez ślubu i byliśmy szczęśliwi. Ja już nie żyję, by uszczęśliwiać innych, bo to jest moje życie i moje wybory, które sprawiają, że jestem szczęśliwym człowiekiem, niezależnie od tego, co powiedzą ludzie - dodał prowadzący "Familiady".