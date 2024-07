Odcinek "Familiady" sprzed 12 lat robi wielką furorę w sieci! A chodzi o fragment programu, w którym pokazany jest pan Andrzej, który w finale musiał zdobyć aż 195 punktów na 200 możliwych. Czy mu się to udało? Zobaczcie sami!

Odcinek "Familiady" sprzed 12 lat hitem sieci

Pierwszy z uczestników drużyny, która weszła do finału, zdobył tylko 5 punktów. Drugi, żeby wygrać, musiał zdobyć aż 195! To bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że pytań jest aż 5, a czasu - 20 sekund. Jednak pan Andrzej, który musiał zmierzyć się z tym zadaniem, pewnie powiedział, że to dla niego żaden problem, a potem tylko to udowodnił! Zobaczcie tylko jego radość z wygranej!

Takie wspominki uwielbiamy najbardziej!

Ten fragment robi furorę w sieci!

Familiada cieszy się ogromną popularnością od 23 lat!