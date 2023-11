1 z 6

Maria Sadowska i Adrian Łabanowski wzięli ślub! Ceremonia odbyła się w Warszawie w czwartek! Wokalistce do samego końca udało się ukryć w tajemnicy to, że zmienia stan cywilny. Jak gwiazda „The Voice of Poland” wyglądała tego dnia? Kim jest jej mąż? Sprawdźcie szczegóły!

Kim jest mąż Marii Sadowskiej?

Maria Sadowska poślubiła Adriana Łabanowskiego. Ma z nim dwójkę dzieci - córkę Lili oraz syna Iva. Adrian jest z wykształcenia fizjoterapeutą, a z zamiłowania również muzykiem i liderem zespołu „No Logo”.

Adrian robi też swoje rzeczy, ma swój zespół reggae No Logo, kręci o nim krótkie filmy dokumentalne, gra koncerty. Jest muzykiem z powołania. W jego rodzinie wszyscy grają. Jego wujek ma zespół bluesowy, brat jest fantastycznym gitarzystą, ojciec gra na perkusji. W Sejnach, skąd pochodzi, dużo się dzieje muzycznie. Jestem zakochana w tym miejscu. Adrian ma duży talent do pisania, świetnie mnie inspiruje. Napisaliśmy razem wiele tekstów do moich piosenek. Również na ostatnią płytę. Czasem śpiewam z jego zespołem w małych klubach. Dla mnie to powrót do korzeni. Duża przyjemność - mówiła o nim Maria Sadowska w rozmowie z Vivą! 4 lata temu.

Suknia ślubna Marii Sadowskiej

Ślub Marii Sadowskiej i Adriana odbył się w czwartek w jednym z kościołów w Warszawie. Gwiazda miała na sobie suknię projektu Lidii Kality, jednej ze swoich ulubionych projektantek! Wyglądała zjawiskowo. Zobaczcie zdjęcie!

