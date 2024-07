Początek tego tygodnia przyniósł sensacyjną informację o ślubie córki premiera Donalda Tuska. Kasia Tusk i jej narzeczony Stanisław Cudny już na początku czerwca powiedzą sobie sakramentalne "tak". Ślub odbędzie się prawdopodobnie w rodzinnych stronach blogerki, czyli w Trójmieście. Para ma zamieszkać razem w Gdyni, ponieważ tam znajduje się firma prowadzona przez Cudnego Przypomnijmy: To będzie ślub roku. Kasia Tusk wychodzi za mąż

Kasia jest córką jednej z najważniejszych osób w państwie, więc jej ślub budzi tak samo dużo emocji jak uroczystość zaślubin córki byłego już prezydenta, Aleksandry Kwaśniewskiej. Media prześcigają się w kolejnych doniesieniach o uroczystości, co nie bardzo podoba się samemu premierowi, który twierdzi, że to co czyta na temat uroczystości jest dalekie prawdy.



Zobacz: Kasia Tusk pokazała bieliznę. Seksowna?

Ojciec przyszłej panny młodej nie zamierza ingerować w sprawy związane z ceremonią i że zaakceptuje każdą decyzję córki i przyszłego zięcia. Ucieszy się również, jeśli po raz trzeci zostanie dziadkiem. Póki co nic mu nie wiadomo, żeby Kasia spodziewała się pierwszego potomka.



I to jest w ogóle bardzo ciekawy materiał. On ma jedną wadę - nie ma wiele wspólnego z prawdą. Mam nadzieję, że Kasia i Stasiu wezmą ślub jak najszybciej, no bo już powiedziałem: "im córka starsza, tym ojciec bardziej konserwatywny", tak to w życiu pewnie jest. Ale zrobią co uważają za stosowne. Niewykluczone, że w tym roku uwiją sobie to gniazdko, to też nie jest takie łatwe, ale dobrze się mają. Natomiast ja byłbym najszczęśliwszy gdybym dostał w prezencie trzeciego wnuka, ale na razie nic mi o tym nie wiadomo - dodał.