Pierwszy odcinek 6. edycji "Rolnik szuka żony" za nami! Fani show TVP1 długo czekali na tę chwilę. Tuż po programie podzielili się swoimi wrażeniami z odcinka, w którym uczestnicy czytali listy od kandydatek. Już na tym etapie pojawiły się niemałe kontrowersje. Internauci wprost zarzucają, że niektórzy rolnicy szukają "modelek", bo odrzucili wiele kobiet ze względu na wiek czy wygląd!

Kolejne krytyczne głosy dotyczą przeprowadzonych na żywo rozmów telefonicznych uczestników z kandydatkami. Przeczytajcie komentarze i zobaczcie, jak widzowie ocenili pierwszy odcinek "Rolnika"!

Kontrowersje związane z postacią Waldemara z "Rolnika"

Okazuje się, że sporo emocji wzbudził 46-letni Waldemar. Wszystko przez to, że odrzucił wiele potencjalnych kandydatek na żonę tylko dlatego, że były starsze od niego! Mężczyzna w trakcie odcinka wyznał, że chciałby mieć jeszcze rodzinę i być może dzieci, o czym nie wspomniał w wizytówce. Listy od starszych kobiet zaskoczyły go i w końcu przyznał, że "nie jest zadowolony":

Spodziewałem się młodszych osób, ale to oddźwięk odbioru mojej osoby. Dając listy ma człowiek z tyłu głowy informację, że chcąc stworzyć rodzinę, gdzieś wizerunkowo, byłoby fajnie parę lat młodszą partnerkę - stwierdził.

Widzowie dosyć krytycznie oceniają Waldemara i w jego postaci doszukują się nawet podobieństwa do Marka z 5. edycji programu.

- Mogli zgłosić się do Wyspy Miłości jak tak szukają modelek i młodych - On trochę z wyglądu i zachowania przypomina Marka z poprzedniej edycji - Przesada, mógł w wizytówce mówić że szuka 20-latki lub 30-latki - piszą internauci.

Czy Waldemar zmieni zdanie po spotkaniu z kandydatkami, które zdecydował się poznać? Zobaczymy, kogo zaprosi do swojego gospodarstwa...

Rozmowy telefoniczne w "Rolnik szuka żony 6"

Rozmowy telefoniczne w trakcie czytania listów to nowy element wprowadzony dopiero w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Niektórzy uczestnicy chętnie zgodzili się porozmawiać z wybraną kandydatką przez telefon. Jeden z nich zrezygnował jednak z tej możliwości. Adrian wprost powiedział, że nie chce psuć pierwszego wrażenia po przeczytaniu listów i to na nim chce opierać swój wybór. Ta decyzja zdziwiła Martę Manowską, ale prowadząca uszanowała jego wybór. A co o rozmowach sądzą internauci?

- Pomysł z telefonem przypomina lekko chłopaków do wzięcia ???? oni też czasem dzwonili do "dam" - Sama czułam zażenowanie słuchając tych rozmów telefonicznych - Bez sensu ten pomysł z telefonem do nieznajomej. Peszy to tylko uczestników - Mysle że fajna sprawa z tym dzwonieniem do wybranych kandydatek ???? spontan najlepszy ???? - Najlepiej zachowal sie facet co odmowil rozmowy telefonicznej - czytamy w komentarzach.

Opinie są mocno podzielone, jednak większość internautów ten nowy element uznała za niepotrzebny. A kto został ulubieńcem widzów?

Kto został ulubionym uczestnikiem widzów w 6. edycji "Rolnik szuka żony"?

Zdecydowanie najbardziej lubianą postacią w tej edycji "Rolnika" jest Seweryn! To on otrzymał najwięcej pozytywnych komentarzy od internautów z życzeniami, aby w końcu znalazł miłość swojego życia. Widzowie podkreślają też, że Seweryn wydaje się być bardzo szczerym i wrażliwym mężczyzną.

- Wyjątkowy, taka dobra dusza ???? - Szczery wrażliwy chłopak życzę szczęścia i dużo miłości bardzo rzadko dzisiaj taka osobę spotkać powodzenia - Ależ On fajny;) takie ciepło od Niego bije! - Mocno Mu kibicuję i doskonale Go rozumiem...Oby znalazł szczerą i wartą siebie kobietę. - Niezmiennie kibicuje Sewerynowi. Jedyny normalny mężczyzna w tym programie. Niech mu szczęście sprzyja,bo zasługuje na to - Widać, że dojrzały na swój wiek i widać czego chce. Najfajniejszy chłopak z nich wszystkich - piszą fani programu.

Któremu uczestnikowi kibicujecie najbardziej? Was też urzekła postać Seweryna?

