Jak się okazuje, Marek wcale nie chciał zgłaszać się do programu „Rolnik szuka żony”. Nie sądził, że udział w show pomoże mu znaleźć żonę, ale za namową rodziny w końcu się zgodził. Jednak jego dystans wobec kobiet sprawił, że nie mógł nawiązać bliższej relacji i nie potrafił zdobyć się na szczerą rozmowę o uczuciach. To zaważyło na jego znajomości z Olą i kobieta wycofała się. O jego podejściu do kobiet opowiedziała jedna z sióstr rolnika:

Rozumiem Marka. To bardzo uczuciowy facet – powiedziała jedna z sióstr w rozmowie z magazynem „Rewia”.

Okazuje się, że Marek przeżył w życiu kilka miłosnych zawodów i te nieudane związki sprawiły, że ciężko mu uwierzyć w prawdziwą miłość.