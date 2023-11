Za nami pierwszy odcinek szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". Przez kolejne tygodnie będziemy śledzić losy pięciu mężczyzn, poszukujących miłość. A są to: Adrian, Seweryn, Jakub, Waldemar i Sławomir. W pierwszym odcinku panowie odczytywali listy nadesłane przez kandydatki oraz wybierali te, które chcą zaprosić do programu. Co jeszcze się wydarzyło? Zobacz w naszej relacji poniżej!

