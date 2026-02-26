W trakcie wywiadu udzielonego dla Radia Eska, Skolim zdecydował się na szczere wyznanie dotyczące Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje. 29-letni artysta nie krył swojego podziwu dla wytrwałości Wiśniewskiego, otwarcie przyznając, że jest mu go bardzo szkoda. Skolim podkreślił, że niedawno poświęcił czas na obejrzenie licznych materiałów dotyczących życia Michała Wiśniewskiego i właśnie wtedy dotarło do niego, jak ciężkie życie miał wokalista.

Skolim w szczerym wyznaniu o Michale Wiśniewskim. Wspiera lidera Ich Troje

Podczas rozmowy prowadzący wywiad próbował porównać Skolima do zespołu Ich Troje, podkreślając, że Skolim jest zjawiskiem podobnym do nich, jeśli chodzi o skalę fenomenu na polskiej scenie muzycznej. Jednak sam Skolim od razu zaznaczył, że nie czuje się muzycznie podobny do Wiśniewskiego i jego zespołu.

Bardziej patrzę na niego jak na człowieka niż na artystę, więc ciężko jest mi się wypowiadać odpowiedział Skolim, przekierowując rozmowę na wątek osobistych doświadczeń Michała Wiśniewskiego.

Dodał, że widzi pewne podobieństwa na poziomie drogi życiowej, ale kluczowe jest dla niego człowieczeństwo i empatia wobec tego, co przeszedł Wiśniewski. Publicznie wyraził wsparcie dla lidera Ich Troje, który mierzył się z wieloma problemami jak rozwody czy bankructwo, a nawet widmo więzienia w związku z aferą SKOK Wołomin.

Ja ostatnio zacząłem oglądać materiały o Michale. Akurat w tym tygodniu. Na przykład jest mi go bardzo szkoda. On bardzo ciężkie życie miał. To jest taki człowiek, że ja bardzo bym chciał go przytulić przyznał.

Michał Wiśniewski przechodzi kryzys małżeński. Niedawno jego komentarz wywołał burzę

Teraz lider Ich Troje również ma poważne problemy w życiu osobistym. Wokalistka nie tak dawno przyznał, że jego małżeństwo z Polą Wiśniewską jest w kryzysie. Choć później zarówno artysta, jak i jego żona przestali publicznie wypowiadać się na temat swojego związku, internauci domyślali się, że dzieje się coś niedobrego.

Atmosferę jeszcze bardziej podgrzał komentarz muzyka, który padł w serialu dokumentalnym „Doda”. Według niektórych Michał Wiśniewski potwierdził najgorsze ws. kryzysu w małżeństwie, sugerując, że nigdy nie znajdzie miłości.